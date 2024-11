Apple domina la classifica degli smartphone più venduti al mondo

Riuscire a sconfiggere un colosso è davvero difficile ma quando sono in molti, si preannuncia una gran battaglia. Questo è ciò che è accaduto proprio tra diverse aziende che si occupano di produrre smartphone, tra le quali primeggiano sempre gli stessi nomi. Chi ha dominato durante il terzo trimestre di questo 2024? Ovviamente in molti si vorrebbero un interrogativo a due: Apple o Samsung? Oggi la gara sta nel capire qual è lo smartphone più venduto degli ultimi tre mesi catalogati fino a settembre.

Apple domina e Samsung perde terreno, questo è ciò che è accaduto durante il terzo trimestre 2024

L’immagine è molto chiara e spiega benissimo quali sono i dispositivi più venduti durante il terzo trimestre del 2024. A quanto pare, secondo Counterpoint Research, Apple ha dominato il mercato in tutto il mondo per questo riguarda gli smartphone. Il merito è da attribuire, come è ovvio che sia visto il periodo di diffusione, alla serie iPhone 15.

Il modello più venduto è stato certamente quello base, seguito a ruota da iPhone 15 Pro Max e iPhone 15 Pro che hanno occupato in ordine gli altri due gradini del podio. Questa performance segna un traguardo importante per Apple: è infatti la prima volta che i modelli Pro rappresentano la metà delle vendite complessive nel terzo trimestre.

Dunque, su 10 posizioni, ben quattro sono state occupate da Apple e dai suoi iPhone, peraltro con ottimi risultati.

Samsung non riesce a spuntarla: l’azienda sudcoreana ha mantenuto una posizione solida nella classifica con il Galaxy S24. Questo infatti è riuscito a restare nella top 10 per il terzo trimestre consecutivo. È interessante notare che un modello Galaxy S non si posizionava così in alto dal 2018. La serie Galaxy A di Samsung ha ottenuto ottimi risultati grazie al prezzo accessibile e al supporto software a lungo termine, conquistando quattro posti nella top 10.