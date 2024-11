Importanti novità dalla casa automobilistica Audi. Nelle scorse ore, infatti, il marchio tedesco dei Quattro Anelli ha presentato il nuovo marchio AUDI in Cina. Un nuovo annuncio con un marchio che porta con sé tanta curiosità.

Non a caso, il nuovo marchio annunciato nelle scorse ore in Cina è senza il logo che per tantissimi anni ha contraddistinto la casa automobilistica tedesca. Non più un marchio dunque contraddistinto dal classico logo dei “Quattro Anelli” che non passava di certi inosservato. Insieme alla presentazione del marchio AUDI, il brand ha colto l’occasione per annunciare una concept car. Scopriamo insieme in questo nuovo articolo tutte le novità annunciate dal costruttore tedesco nelle scorse ore.

Audi presenza il nuovo logo AUDI in Cina

L’innovazione molte volte non fa che attirare l’attenzione di ulteriori utenti ed ecco che il costruttore tedesco ci riesce nel migliore dei modi. E’ importante sottolineare che tutte le vetture che saranno portate sul mercato con il logo AUDI non saranno legate allo stile e alle caratteristiche dei modelli finora prodotti.

Non a caso, infatti, il marchio AUDI produrrà vetture in collaborazione con SAIC, produzione che sarà effettuata in base alle richieste dei clienti cinesi. A contraddistinguere i veicoli sarà la presenza di un’apposita piattaforma che i due costruttori hanno deciso di sviluppare unendo le forze. Dalle recenti novità diffuse sappiamo, infatti, che la concept car svelata recentemente, la AUDI E, è stata realizzata sulla base di tale piattaforma.

Il concept viene presentato come sportback elettrica basata sulla nuova piattaforma denominata Advanced Digitized Platform. Per quanto riguarda il powertrain, trovano spazio due motori elettrici con 570 kW e 800 Nm di coppia che consentono un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi. La batteria è da 100 kWh e consente un’autonomia di 700 km (ciclo CLTC).

Naturalmente la concept car è contraddistinta anche da un design innovativo che sarà quello del nuovo marchio AUDI in Cina. Stile del tutto minimalista, invece, per gli interni che dispongono di ampio display con risoluzione 4k. La piattaforma software AUDI OS è stata invece scelta per il sistema di infotainment.