Netflix ha aggiornato la sua applicazione per dispositivi iOS. Su quest’ultimi è stata introdotta una nuova funzionalità innovativa chiamata “Momenti“. Secondo gli ultimi aggiornamenti sarà presto accessibile anche per sui dispositivi Android. La nuova opzione consente di salvare e condividere specifiche scene di film, serie e show presenti sulla piattaforma. In tal modo gli utenti potranno “immortalare” i loro momenti preferiti. Per poi condividerli facilmente con amici e contatti.

Per utilizzare tale funzione, è sufficiente aprire l’interfaccia di riproduzione. A tal punto si può selezionare “Momenti” dai nuovi controlli che compaiono sotto la schermata, e scegliere la scena desiderata. Quest’ultima verrà salvata come segnalibro. Una volta creata, la clip può essere condivisa rapidamente su diverse piattaforme.

Netflix: nuova opzione per i “Momenti”

Una caratteristica utile della funzione è che, nel caso si voglia rivedere un episodio o un film, la riproduzione ripartirà automaticamente dalla scena salvata. Ciò può risultare particolarmente comodo per chi desidera rivedere specifici punti della trama o momenti che hanno apprezzato particolarmente. È importante sottolineare che la funzione su Netflix ha ancora delle limitazioni. Al momento, non consente di effettuare screenshot delle scene direttamente dall’app su dispositivi mobili. Tale misura è stata presa per proteggere i contenuti per motivi di copyright.

È probabile che Netflix continui a migliorare questa funzionalità, aggiungendo nuove possibilità di interazione con i contenuti. L’introduzione di Momenti si inserisce nella campagna di marketing “It’s So Good“. Quest’ultima punta a promuovere le scene più memorabili dell’offerta di Netflix. La campagna intende, infatti, valorizzare le serie e i film di punta del catalogo.

Con la nuova opzione gli utenti avranno modo di condividere i propri contenuti preferiti in modo semplice ed immediato. Un vantaggio esclusivo che aumenterà non solo la personalizzazione dell’esperienza, ma anche l’interazione tra gli utenti Netflix. In questo modo la piattaforma streaming diventa sempre più interattiva e social per tutti i suoi fruitori.