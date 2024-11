L’offerta Giga 180 di Iliad è pensata per chi cerca un piano dati generoso e flessibile. La nuova promo offre agli utenti 180 GB di traffico dati in 5G, minuti e SMS illimitati. Il prezzo mensile è di soli 9,99euro. Come sempre per Iliad, l’offerta si caratterizza per la trasparenza e l’assenza di costi nascosti o sorprese. Il costo mensile, infatti, è “per sempre“. Il costo di attivazione della SIM per l’offerta Giga 180 è pari a 9,99 euro, e la procedura di attivazione è interamente online.

Iliad Giga 180: i vantaggi esclusi della nuova opzione

Per attivare l’offerta, basta recarsi sul sito ufficiale ufficiale dell’operatore. Seguendo i passaggi disponibili gli utenti potranno effettuare la registrazione. Una volta attivata, gli utenti potranno approfittare subito dei benefici dell’offerta. Giga 180 offre navigazione in 5G, compatibile con dispositivi abilitati. È importante considerare anche le aree coperte dalla rete. In mancanza della copertura 5G, la connessione avverrà in automatico in 4G/4G+. Ciò permetterà di assicurare comunque un’esperienza di navigazione veloce e stabile.

L’offerta è utile anche per chi viaggia all’interno dell’Unione Europea. Sono, infatti, disponibili in roaming, minuti e SMS illimitati, mentre vengono messi a disposizione 11 GB di traffico dati. Inoltre, Iliad offre minuti illimitati verso più di 60 destinazioni internazionali. E non è tutto. Sono disponibili diversi servizi aggiuntivi inclusi. Tra cui l’opzione Hotspot per condividere la connessione dati, il servizio “Mi richiami“, la segreteria telefonica, il controllo del credito residuo. Il supporto per la tecnologia VoLTE, e la possibilità di effettuare la portabilità del numero.

Per visualizzare tutti i dettagli dell’offerta Giga 180, è possibile consultare il sito ufficiale Iliad. Qui sono presenti anche le condizioni e le eventuali limitazioni per l’uso della rete 5G nelle aree coperte. Tale proposta si rivolge a chi desidera una soluzione di telefonia mobile economica e con la sicurezza di non incorrere in spese impreviste nel tempo, combinando tecnologia avanzata e un approccio trasparente.