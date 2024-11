Uno dei migliori produttori per quanto riguarda il segmento da gaming è sicuramente MSI, azienda che nel corso degli anni è stata perfettamente in grado di convincere un numero crescente di utenti all’acquisto, con prodotti di alta qualità, a partire dai notebook, passando poi per i monitor di ultima generazione.

L’offerta Amazon di oggi coinvolge il monitor MSI G2412F, un modello che, come potete capire direttamente dal codice stesso, presenta una diagonale da 23,8 pollici, tecnologia IPS LCD e soprattutto refresh rate a 180Hz. Caratteristica importantissima per gli utenti che sono alla ricerca di un prodotto da dedicare al gaming, con tempo di risposta di 1 millisecondo, e risoluzione che può raggiungere 1920 x 1080 pixel.

Correte subito sul canale Telegram dedicato ad Amazon, sono disponibili prodotti gratis, codici sconto in regalo, e soprattutto le migliori offerte del momento.

Monitor da gaming MSI in promozione su Amazon

Ottime opportunità di risparmio per l’acquisto di un monitor MSI che fa sognare i consumatori, infatti il prezzo di vendita del prodotto è di 199 euro, mediano degli ultimi 30 giorni di 149 euro, mentre il più basso raggiunto di 119 euro. Tutto questo vi dovrebbe bastare per comprendere appieno la bontà della promozione, essendo disponibile il suddetto prodotto a soli 99 euro a questo link.

Nella parte posteriore possiamo trovare tutta la connettività necessaria per garantire il corretto funzionamento ed una buona versatilità generale, con la presenza di displayPort 1.2a e HDMI 2.0b per il collegamento di sorgenti esterne, quali possono essere notebook, personal computer o console. I colori sono perfettamente rispettati con il supporto al 107% della gamma colore sRGB, mentre il supporto all’adaptive sync permette a tutti gli effetti di completare il corretto pairing con un frame rate elevato, ad esempio nel momento in cui si dovesse utilizzare una console di nuova generazione, che supporta i 120fps (ma non con tutti i giochi, ovviamente).