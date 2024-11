Uno degli elementi più importanti da prendere in considerazione in merito al nostro numero di cellulare e senza alcun dubbio la promozione attivata su quest’ultimo, spesso infatti è più importante la promozione del numero stesso dal momento che quest’ultima ci consente di sfruttare concretamente il nostro device in qualsiasi momento grazie a minuti, SMS e gigabyte di traffico dati Internet.

Dunque, non è strano pensare che scegliere una promo con cura sia un processo al quale approcciarsi con molta attenzione vagliando tutte le possibilità messe a disposizione dal mercato provider presente in Italia, per fortuna quest’ultimo è davvero molto variegato e ci consente di valutare cataloghi vasti e stratificati che permettono a chiunque di trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze e ai propri desideri.

All’interno di questo contesto, un provider che merita sicuramente la nostra attenzione è ho mobile, l’operatore dei colori violacei è infatti, uno dei più famosi e offre ogni mese offerte davvero competitive in grado di soddisfare le esigenze di tutti gli utenti, recentemente ha pensato di proporre una promozione in grado di accontentare veramente chiunque con caratteristiche davvero d’elezione, scopriamola insieme.

Tutto incluso con meno di 10 €

La promozione in questione vi garantirà l’accesso a ben 200 GB di traffico dati in connettività 5G ai quali verranno accostati minuti limitati verso tutti ed SMS illimitati verso tutti, il prezzo da corrispondere sarà di pena 9,99 € al mese con un costo di attivazione che sarà pari a 2,99 € nel caso decidiate di effettuare la portabilità da un operatore virtuale che deve essere presente all’interno di una lista di operatori scelti dal provider, in caso contrario il costo salirà a ben 29,90 € vanificando di fatto la convenienza della promozione, in caso foste interessati dunque non esitate però abbiate la prontezza di controllare che il vostro provider di provenienza sia presente nell’elenco.