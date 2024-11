Stanno emergendo diverse informazioni riguardo il Galaxy Z Fold6 Slim di Samsung. Il dispositivo molto probabilmente non arriverà in Europa, ma le sue caratteristiche sono particolarmente utili. Quest’ultime, infatti, permettono di comprendere quale potrebbe essere il futuro del prossimo Galaxy Z Fold7. A tal proposito, un breve video pubblicato dall’insider Ice Universe sulla piattaforma X offre uno sguardo ravvicinato su come Samsung stia consolidando la propria posizione nel settore dei pieghevoli. Nel dettaglio, le immagini evidenziano come il dispositivo offra un’esperienza tecnologica che si distingue. Ciò anche rispetto a concorrenti ben attrezzati come Oppo e OnePlus.

Un video mette pieghevoli a confronto

Nel filmato, Ice Universe mette a confronto il Galaxy Z Fold6 “slim” con il modello Oppo Find N3, noto come OnePlus Open. Anche se in nessuno dei dispositivi la piega del display interno risulti invisibile, quest’ultima appare meno marcata nel pieghevole Samsung. Segue la cerniera in modo lineare e risulta meno estesa in larghezza. Dunque, pur visibile e percepibile al tatto in condizioni di luce sfavorevole, la piega nel modello Samsung sembra meno pronunciata rispetto al concorrente.

Sono stati compiuti importanti progressi, eppure la tecnologia degli schermi flessibili dei pieghevoli non ha ancora raggiunto un livello tale da rendere la piega completamente impercettibile. È probabile, però, che in futuro le innovazioni riescano a eliminare tale “difetto”. È importante sottolineare che nell’uso quotidiano, la sottile linea di divisione non rappresenta un ostacolo per gli utenti. Ciò vale soprattutto quando lo schermo è acceso. Anche Ice Universe, nel suo video, dimostra come la piega tenda a passare inosservata durante l’utilizzo.

Ice Universe descrive la linea del pieghevole di Samsung come una delle meno evidenti sul mercato. In tal modo suggerisce che l’azienda sudcoreana ha compiuto un altro passo avanti rispetto al recente Galaxy Z Fold6. Non resta che aspettare ulteriori video confronti per vedere come Samsung continui a perfezionare i propri display pieghevoli.