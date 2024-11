Il listino del gestore WindTre include sempre delle offerte particolarmente vantaggiose per i clienti più giovani. Questo mese la tariffa in questione è la WindTre SUPER 5G, dedicata a tutti i nuovi clienti aventi età massima 30 anni, i quali possono recarsi in uno dei numerosissimi negozi autorizzati o accedere al sito ufficiale per poter richiedere la nuova SIM e procedere con l’attivazione della tariffa.

La WindTre SUPER 5G potrà essere attivata sia dai nuovi clienti che decideranno di richiedere una nuova linea sia da coloro che effettueranno il trasferimento del numero da un altro operatore. In quest’ultimo caso, si consiglia comunque di consultare il listino di offerte operator attack per scoprire quali sono le proposte del mese in base al gestore di provenienza.

Offerta WindTre: costo e servizi inclusi

Il costo dell’offerta WindTre SUPER 5G ammonta a soli 9,99 euro al mese. I nuovi clienti dovranno sostenere la spesa tramite carta di credito o PayPal così da poter usufruire ogni mese dei seguenti contenuti:

Minuti senza limiti per le chiamate verso tutti i numeri

SMS senza limiti verso tutti i numeri

200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

WindTre offre un’alternativa ai clienti che non desiderano attivare il servizio AutoPay, preferendo quindi sostenere le spese mensili tramite credito residuo. In questo caso, il costo di rinnovo dell’offerta continuerà ad ammontare a soli 9,99 euro al mese ma sarà ridotta la quantità di Giga di traffico dati prevista mensilmente. Attivando l’offerta con saldo tramite credito residuo, dunque, sarà possibile usufruire soltanto di 100 GB di traffico dati in 5G.

L’offerta non potrà essere attivata indistintamente da tutti i nuovi clienti. Come già anticipato, soltanto i clienti aventi età massima 30 anni possono richiedere la tariffa ma sono inclusi anche i nuovi clienti over 65. Un’alternativa è proposta anche ai giovanissimi: si tratta della WindTre SUPER 5G Under 14.

Gli aventi età massima 14 anni, infatti, possono andare incontro a una spesa di 9,99 euro al mese e ricevere: