I settori in cui l’intelligenza artificiale viene ormai applicata sono davvero tanti, dal tech alla vita quotidiana. Tecnologie AI del tutto innovative stanno pian piano entrando a far parte di sistemi di guida sulle auto di ultima generazione, ma alcune novità sull’introduzione dell’AI giungono fino ai caselli autostradali. Una vera e propria novità voluta da Autostrade per l’Italia di ottimizzare alcuni servizi messi a disposizione degli utenti.

Semplificare alcune delle procedure richieste agli automobilisti che giornalmente percorrono le principali strade del territorio italiano è sicuramente un passo avanti importante. Scopriamo insieme a cosa ha pensato Autostrade per l’Italia per ottimizzare i suoi servizi.

Autostrade del l’Italia: l’AI arriva ai caselli

Una novità importante che attira l’attenzione di tutti noi quella che presto potrebbe interessare buona parte dei caselli autostradali. Non a caso, grazie alla collaborazione con l’azienda expert.ai presto potremo avere a disposizione una soluzione che non potrà anche andare a semplificare la vita degli automobilisti. Non dimentichiamo che spesso non mancano problemi in fase di pagamento nei pressi dei caselli presenti sul territorio italiano.

La soluzione a cui Autostrade per l’Italia ha pensato ha l’obiettivo di offrire agli utenti un supporto avanzato presso le colonnine di assistenza. Grazie alla tecnologia AI, dunque, si potrà avviare un’interazione e risolvere il problema in pochissimo tempo.

Non mancherà pertanto la possibilità di ricevere un supporto e consigli sulle operazioni da eseguire, oppure richiedere direttamente l’intervento di un operatore umano nel caso in cui dovessero presentarsi problemi che non si riescono a risolvere in autonomia.

Nonostante l’annuncio da parte di Autostrade per l’Italia in merito all’introduzione della nuova tecnologia, non sono state rilasciate informazioni su quando sarà effettivamente operativa presso i caselli italiani. Non ci resta dunque che attendere ulteriori novità in merito in merito ad una vera e propria ottimizzazione del servizio offerto agli automobilisti.