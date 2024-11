Nokia ha recentemente avviato una collaborazione con Elisa, operatore telefonico finlandese, per potenziare la rete in fibra ottica con una tecnologia avanzata. La soluzione scelta, Lightspan MF, permetterà a Elisa di offrire connessioni PON 25G ai suoi clienti, con possibilità di espandersi fino a 50G e persino 100G. Oggi, la rete di Elisa si basa su una tecnologia di connessione 10G di Nokia, ma la sperimentazione in corso, che punta a raggiungere velocità di 100 Gb/s, dimostra l’intento di raddoppiare l’efficienza senza modificare le strutture esistenti. Questo approccio permette di adattare la rete commerciale attuale a connessioni ultra-veloci senza interventi infrastrutturali significativi.

Nokia e la collaborazione con Elisa

La collaborazione con Nokia offre un esempio concreto di come le reti possano evolvere per rispondere alla crescente richiesta di connessioni sempre più rapide e affidabili. Tra i principali vantaggi, Elisa vedrà un aumento delle velocità di banda che supereranno fino a dieci volte quelle di una rete in fibra tradizionale. Grazie alla piattaforma Altiplano di Nokia, già integrata nella rete Elisa, la connessione 10G XGS-PON viene resa ancora più stabile e performante, posizionandosi come un primo banco di prova verso il futuro della banda larga. Le previsioni sono impressionanti: con il crescente uso di applicazioni basate sull’intelligenza artificiale, il traffico in Europa occidentale potrebbe toccare i 91 exabyte al mese entro il 2023, secondo le stime dei Bell Labs.

La sperimentazione, prima in Europa a raggiungere tali velocità su una rete in fibra attiva, mette in evidenza i potenziali benefici per vari settori. Il gaming online e le imprese industriali sono tra i primi a trarre vantaggio da connessioni più rapide e affidabili, con nuove applicazioni e scenari d’uso che emergono di pari passo con l’aumento della velocità.

Grazie alle soluzioni Lightspan e Altiplano, Nokia fornisce a Elisa gli strumenti necessari per incrementare la velocità e ottimizzare le prestazioni della rete, rendendola pronta a supportare i futuri sviluppi. La partnership rappresenta quindi un importante passo avanti per il mercato europeo della connettività e conferma l’impegno di Nokia nell’offrire reti in fibra sempre più performanti.