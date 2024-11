Expert Black Friday: nuove PROMO con prezzi da far girare la testa

Perché accontentarsi? Questo Black Friday da Expert non è solo una questione di sconti: è l’occasione perfetta per avvicinarti alla tecnologia che desideri, con un occhio al portafoglio. Da Expert, qualità e convenienza si fondono in una proposta di offerte extra appetitose che soddisfano ogni esigenza, senza rinunce. Vuoi uno smartphone all’avanguardia? Preferisci un laptop performante per il lavoro o un TV che porti il cinema direttamente nel tuo salotto? Da Expert trovi tutto questo, e molto di più, a prezzi che sembrano un regalo! E la magia non finisce qui: puoi pagare comodamente a rate, diluendo la spesa nel tempo e godendoti subito i tuoi nuovi acquisti. Ma quali sono le offerte che non puoi assolutamente lasciarti scappare? Scopriamolo insieme!

Expert: smartphone e console per un Black Friday spettacolare

Ti serve un nuovo smartphone? Da Expert puoi scegliere tra i modelli più innovativi e potenti, con sconti davvero sorprendenti. Immagina di avere il Samsung Galaxy S24 Ultra da 12+256GB in titanium black a soli 999,99 euro: una potenza tecnologica nelle tue mani! Oppure, se cerchi un’ottima alternativa a un prezzo più accessibile, il Samsung Galaxy A35 5G con 6+128GB in iceblue è disponibile a 279,90 euro. E per gli appassionati di videogiochi? Questo Black Friday, Expert offre le migliori console: la PlayStation5 Slim e la Xbox Series X sono entrambe tue a 549,90 euro. Sei pronto a migliorare la tua esperienza di gioco e immergerti in mondi virtuali come mai prima?

Hai bisogno di un nuovo laptop per lavoro o studio? Expert ha anche la soluzione perfetta per te: l’HP Notebook 15-fc0047nl con Windows 11, 16GB di RAM e 512GB SSD è in promozione a 449 euro. Se desideri ancora più potenza, il Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel i5 è tuo per 569 euro. E per le tue serate di cinema a casa? Il Samsung TV 55″ QLED 4K ti garantisce colori brillanti e immagini spettacolari a soli 599 euro. È il momento giusto per rendere il tuo salotto un vero e proprio cinema! E non dimentichiamo la casa. Per la tua cucina, l’elegante mixer KitchenAid 5KSM125EER è disponibile a 379 euro. Questo Black Friday, Expert ti dà l’occasione di vivere la tecnologia dei tuoi sogni senza compromessi. Visita il sito e scopri tutto per trasformare la tua casa e le tue giornate con dispositivi di alta qualità a prezzi magici.