Il mondo della mobilità commerciale sta per accogliere un nuovo arruolato tra le sue fila, parliamo del Piaggio Porter NPE, la versione elettrica di una vettura che dal 2021 ha introdotto concetti di prestazioni e affidabilità abbinate a efficienza e compattezza.

Caratteristiche

Il Porter NPE si basa su una piattaforma di propulsione elettrica che offre 150 kW di potenza di picco e 330 Nm di coppia Max, garantendo prestazioni anche a pieno regime di carico con un’autonomia fino a 255 km e una velocità massima possibile di 90 km/h, in più come se non bastasse è in grado di reggere fino a 1055kg di carico e la batteria LFP da 42 kWh garantisce, come afferma il marchio, affidabilità e rapidità di ricarica, non a caso con appena 30 minuti in modalità rapida su può passare dal 20% al 70% di carica, a confermare queste certezze sta la possibilità di usufruire di una garanzia di 8 anni o 160.000 km.

Il Porter è disponibile in quattro colori: Amber Orange, Marble White, Opal Blue, Jade Green e occupa appena 6,9 m² di superficie stradale, è disponibile anche in due varianti una passo corto (2.650 mm) e lungo (3.070 mm).

Si tratta dunque di una serie di novità importanti che ridefiniscono il concetto di trasporto commerciale elettrico, introducendo una serie di aggiornamenti atti a rendere questo tipo di mobilità sempre più al passo coi tempi è ricca di tutto il necessario per non far rimpiangere le vecchie versioni a benzina o diesel, Ovviamente è interesse di Piaggio riuscire a garantire prestazioni e affidabilità all’interno del proprio prodotto che piano piano dovrà rimpiazzare gli altri modelli endo termici che comunque si stanno rinnovando con l’introduzione del motore termico CombiFuel da 1.498 cc, che offre 78 kW di potenza e rispetta gli standard euro 6Ebis-FCM.

Non rimane dunque che attendere per testare con mano questa nuova tipologia di veicolo e vedere le differenze con i modelli passati in termini di sicurezza e affidabilità.