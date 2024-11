Mercedes CLA: rivoluzione elettrica con intelligenza artificiale a bordo

Mercedes svela una strategia ambiziosa con la nuova CLA. Grazie alla piattaforma MMA (Mercedes Modular Architecture), la berlina compatta sarà un pilastro dell’elettrificazione del brand. Sarà davvero l’inizio di una nuova era per Mercedes? Il CEO, Ola Källenius, non ha dubbi. La CLA non solo offre una motorizzazione 100% elettrica, ma introduce anche una versione Mild Hybrid per chi cerca un’alternativa con motore endotermico elettrificato. Questa doppia opzione riflette un impegno verso la massima flessibilità, per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. Il modello potrebbe così conquistare chi non si fida ancora al 100% dell’elettrico o chi, semplicemente, è consapevole delle colonnine ancora non disponibili ovunque.

Il design trae ispirazione dal concept EQXX, garantendo linee aerodinamiche e innovative. Queste sono unite a un powertrain avanzato che assicura alta efficienza e una lunga autonomia. Le foto ufficiali della vettura, benché ancora camuffate, svelano dettagli del gruppo ottico anteriore, evidenziando la firma luminosa a stella, marchio di fabbrica di Mercedes. Con un’architettura elettrica a 800V, la nuova CLA supporterà ricariche ultra-rapide, essenziali per chi cerca prestazioni senza compromessi.

MB.OS e un’intelligenza artificiale senza precedenti sulla nuova Mercedes

Ma cosa renderà la nuova CLA la Mercedes più intelligente mai costruita? La risposta è l’MB.OS (Mercedes-Benz Operating System), il sistema operativo sviluppato internamente. Con un’IA avanzata, la vettura sarà equipaggiata di un assistente virtuale intuitivo, capace di comprendere e anticipare le necessità del guidatore. Un passo avanti nella connettività, dove ogni funzione è pensata per rendere la guida sicura e confortevole. E le prestazioni? Non è finita. Secondo Källenius, Mercedes potrebbe aggiungere una versione AMG. Questo aprirebbe le porte a un’opzione più sportiva, per chi desidera anche una CLA elettrica dall’anima grintosa. Quanta autonomia offrirà la versione full electric? Se il concept EQXX raggiungeva 750 km WLTP, il modello di produzione potrebbe superare ogni aspettativa. Con un debutto previsto per il 2025, l’attesa cresce. La nuova CLA sarà davvero la berlina che rivoluzionerà il segmento?