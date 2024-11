Lamborghini: lunga attesa per la supercar Revuelto e il SUV Urus SE

Lamborghini ha segnato un record assoluto nei primi tre trimestri del 2024, con 8.411 vetture consegnate (+8,6% rispetto allo stesso periodo del 2023). Grazie a questi numeri, il fatturato ha raggiunto 2.434 milioni di euro, un incremento del 20,1%. La forte domanda per modelli come la supercar Revuelto e il SUV Urus SE ha portato a liste d’attesa che vanno oltre il 2025. Chi vuole oggi una Revuelto dovrà attendere almeno due anni, mentre gli ordini del SUV Urus SE coprono già tutto il 2025, spingendo le prime consegne dei nuovi ordini fino al 2026.

Questi risultati dimostrano la forza del marchio Lamborghini. Anche in un momento difficile per il Gruppo Volkswagen, di cui fa parte, fa più che solo resistere. Nonostante le sfide dell’industria automobilistica, Lamborghini riesce a distinguersi. Si dimostra essere un punto di luce per il gruppo grazie alla solidità dei suoi nuovi modelli e alla fedeltà della clientela. Mentre in molti sono in difficoltà, la società respira aria di crescita.

La svolta ibrida e il lancio di Lamborghini Temerario

Lamborghini ha messo in atto una strategia di rinnovamento radicale, lanciando tre nuovi modelli in appena diciotto mesi, tra cui la recente Lamborghini Temerario. Con questo modello, Lamborghini ha completato la ibridizzazione della gamma, segnando una nuova era per il brand. L’ibridizzazione rappresenta una pietra miliare nella storia dell’azienda, come sottolineato dal CEO Stephan Winkelmann, che ha descritto il momento come una tappa cruciale per l’evoluzione del marchio.

Anche per la Lamborghini Temerario, la risposta del pubblico è stata entusiasta. Secondo l’azienda, la raccolta ordini, avviata a settembre, ha superato le aspettative, confermando l’interesse verso questa nuova era dell’azienda. Questi risultati riflettono un periodo di trasformazione e crescita senza precedenti per Lamborghini, che guarda al futuro con ottimismo. La casa, apprezzata da sempre per i suoi modelli, continua ad essere una forza del settore. Le auto restano il sogno di qualsiasi guidatore e lo dimostra la lista di attesa della Temerario. L’acquistereste se ne aveste l’occasione?