Rockstar Games ha annunciato ufficialmente che GTA Online su PC riceverà la tanto attesa Enhanced Version. Questo aggiornamento porterà anche su PC le novità grafiche da tempo presenti su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

La Enhanced Version è disponibile sulle console Microsoft e Sony da marzo 2022 mentre i giocatori PC dovranno attendere il 2025 per poterla utilizzare. L’update ha consentito a Rockstar Games di apportare una serie di miglioramenti tecnici e grafici al gioco, sfruttando il potenziale tecnico delle console.

Infatti, gli utenti console hanno potuto godere del ray tracing, di texure migliorate, risoluzioni di gioco più alte, maggiore densità di traffico e tanti altri affinamenti tecnici come tempi di caricamento ridotti. Tuttavia, rispetto alle versioni console, sono stati necessari ulteriori anni di sviluppo affinché le stesse cose arrivassero su PC in via ufficiale.

Rockstar Games si sta finalmente preparando a rilasciare la Enhanced Version di GTA Online anche per PC

Purtroppo, Rockstar Games non ha fornito una data ufficiale per il rilascio, indicando genericamente il 2025 come periodo di uscita. Possiamo aspettarci che la software house andrà ad integrare anche le novità esclusive della Enhanced Version anche su PC non appena questa sarà rilasciata.

Infatti, oltre alle novità grafiche, gli utenti console possono contare su missioni e veicoli esclusivi che non sono presenti sulla versione tradizionale del gioco. Considerando tutte queste novità in arrivo, gli utenti PC non vedono l’ora di poter giocare in modo tutto nuovo a GTA Online.

Ricordiamo che la popolarità del titolo non accenna assolutamente a diminuire e GTA V ha recentemente superato i propri record di vendita. L’avvicinamento di GTA VI non spaventa Rockstar Games che continua ad aggiornare GTA Online, anche considerando che è un titolo altamente remunerativo per la software house.

Non resta che attendere maggiori dettagli che quasi sicuramente verranno condivisi nel corso delle prossime settimane.