Il mese di novembre 2024 sembra essere particolarmente ricco in casa TIM. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore telefonico italiano TIM sta proponendo ad alcuni suoi già clienti selezionati l’attivazione di alcune super offerte di rete mobile. Queste appartengono alla gamma TIM xTe Unlimited. Sono offerte ad personam personalizzate, quindi potrebbero variare da utente ad utente. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

TIM xTe Unlimited, nuove super offerte mobile per alcuni già clienti dell’operatore

In questi primi mesi di novembre 2024 alcuni già clienti dell’operatore telefonico italiano TIM stanno avendo la possibilità di attivare alcune super offerte dell’operatore. Come già accennato in apertura, si tratta delle offerte di rete mobile appartenenti alla gamma TIM xTe Unlimited.

La maggior parte di queste offerte sono davvero strepitose, dato che includono ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri e giga senza limiti per navigare alla massima velocità proposta da TIM con le nuove reti di quinta generazione. Come già detto, si tratta di offerte personalizzate ad personam.

L’operatore sta avvisando i fortunati clienti tramite vari canali e il bundle ed il prezzo dell’offerta può dunque variare da cliente a cliente. L’operatore telefonico sta inoltre proponendo in maniera gratuita il costo di attivazione di queste offerte. Tra queste, ci sono TIM xTe Silver Star, TIM xTe Plus Star, TIM xTe Gold Star, TIM xTe Platinum Star e TIM xTe Titanium Star.

Ricordiamo inoltre che alcune di queste offerte mobile includono ogni mese diversi minuti di chiamate verso alcune destinazioni straniere. Alcune includono ad esempio fino a 888 minuti di chiamate verso la Cina e 300 minuti di chiamate verso alcuni paesi, tra cui Polonia, Perù, Romania, Lituania, Marocco, Ucraina, Repubblica Ceca, Messico, Polonia, Israele, Nigeria, Egitto, Lettonia, Cipro e India.