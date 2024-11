Iliad ufficializza il ritorno della Giga 120, ecco tutte le offerte di novembre

È diventato semplicissimo per Iliad dominare il mondo degli operatori mobili, grazie alle sue offerte che sembrano non limitarsi in nulla. Dopo aver visto continuare a spingere le due promozioni più potenti, appartenenti alla gamma Giga, è tornata una vecchia conoscenza a far visita ad entrambe.

Il gestore ha infatti ripristinato la sua Giga 120, soluzione con contenuti minori rispetto alle altre due ma ugualmente vantaggiosa per il 90% della popolazione italiana. Secondo alcune stime infatti è questa la giusta percentuale di utenti che potrebbe restare soddisfatta, in quanto a nessuno occorrono più giga di quelli disponibili in tale tariffa.

Iliad: le migliori offerte sono disponibili, è tornata anche la vecchia Giga 120

Iliad propone offerte molto convenienti per chi cerca tanti giga e semplicità senza sorprese. Ecco una panoramica delle opzioni disponibili, pensate sia per chi arriva per la prima volta in Iliad che per chi è già cliente.

Giga 120: questa offerta include 120 GB di dati in 4G, minuti e SMS illimitati, a 7,99€ al mese. È disponibile per tutti i nuovi clienti e anche per chi è già con Iliad, a patto che quest’ultimo abbia un piano attuale con un costo inferiore a 7,99€; Giga 180: questa è l’opzione per chi desidera più giga e la velocità del 5G. Con 9,99€ al mese, offre 180 GB, minuti e SMS senza limiti. È una scelta ottima per chi usa il telefono per video, social e tanto streaming; Giga 250: se cerchi la massima quantità di dati, c’è Giga 250. A 11,99€ al mese, avrai 250 GB in 5G, minuti e SMS illimitati. Ideale per chi non vuole mai restare senza internet e cerca il meglio.

Optando poi per la Giga 180 o per la Giga 250, è possibile ottenere un’ulteriore promozione. Chi le sceglie infatti può attivare la fibra ottica Iliad a un prezzo speciale di soli 19,99€ al mese invece del prezzo standard di 24,99€.