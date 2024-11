iOS 18.2 porta le Live Activity per il download di Safari

Con l’aggiornamento di iOS 18.2, Apple ha in serbo una nuova funzione per Safari: le Live Activities. Questa funzionalità, scoperta nella versione beta del sistema operativo, permetterà di tenere d’occhio lo stato di avanzamento dei download direttamente dalla schermata di blocco o dalla Dynamic Island degli iPhone compatibili.

Le Live Activities, introdotte due anni fa, si sono evolute notevolmente e stanno diventando sempre più utili. Recentemente, ad esempio, Apple ha integrato questa funzione nell’app News per seguire i risultati elettorali in tempo reale. Con iOS 18.2, anche Safari sfrutterà questa tecnologia, offrendo agli utenti un modo semplice e immediato per controllare il progresso dei download.

iOS 18.2, tante novità e ora anche le Live Activities per i download di Safari

La funzione è stata individuata per la prima volta da Rishi Agrawal su X. Come funziona? Quando avvierai un download in Safari, si attiverà automaticamente una Live Activity che mostrerà lo stato di avanzamento del file. Potrai quindi vedere a colpo d’occhio quanto manca al completamento del download, sia nella Dynamic Island sia nella schermata di blocco.

Questa funzione sarà particolarmente comoda per i download di file di grandi dimensioni o se la connessione a internet è lenta. Non servirà più aprire Safari per controllare, ma basterà dare un’occhiata al display.

Oltre a questo, Apple ha apportato delle migliorie alla funzionalità dei Vehicle Motion Cues in iOS 18.2, integrandola con la Dynamic Island per una visualizzazione più fluida rispetto alla precedente finestra popup.

Attualmente, iOS 18.2 è disponibile come seconda beta per gli sviluppatori e si prevede che l’aggiornamento sarà rilasciato al pubblico a dicembre. Intanto, iOS 18.1 è stato recentemente reso disponibile per tutti.

Le Live Activities, inizialmente pensate per eventi sportivi, stanno diventando sempre più versatili e utili nella vita quotidiana. Con queste novità, Apple dimostra di voler rendere l’esperienza iPhone sempre più interattiva e personalizzabile, offrendo agli utenti modi pratici per monitorare attività in tempo reale.