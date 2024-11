L’intelligenza artificiale sta continuando a muovere passi piccoli ma importanti all’interno del mondo della tecnologia di consumo e soprattutto per quanto riguarda gli smartphone, l’ultimo a ricevere questa piccola rivoluzione e l’assistente interattivo di Samsung presente negli smartphone, stiamo parlando di Bixby, quest’ultimo sta infatti per ricevere un update basato su un linguaggio neurale che ne amplificherà in maniera importante dai funzionalità consentendogli di svolgere i compiti molto più articolati e complessi, vediamo insieme le novità.

Tutto più naturale

L’update che l’assistente di Samsung riceverà consentirà a quest’ultimo di svolgere i compiti molto più complessi e articolati, ricevendo degli input il linguaggio naturale e restituendo delle informazioni con l’immedesimo linguaggio, nel dettaglio quest’ultimo sarà in grado di analizzare e leggere i documenti e allo stesso tempo in grado di generarli in tantissimi formati supportati da tutti i sistemi operativi attualmente esistenti, sarà in grado di accedere alle applicazioni installate all’interno del dispositivo e soprattutto di contestualizzare la conversazione con l’utente che potrà inserire i comandi, il linguaggio naturale che verranno ricordati dall’assistente e dunque non sarà più necessario la loro ripetizione durante la conversazione, sarà sufficiente citarli per poter accedervi senza troppi problemi.

Come se non bastasse, l’assistente potrà accedere alle pagine web ed estrapolare informazioni contenute al loro interno, ma allo stesso tempo contenute all’interno del display, in tal modo potrete avere un controllo molto più approfondito e soprattutto quest’ultimo potrà aiutarvi nella gestione delle informazioni visualizzate o contenute all’interno del vostro smartphone sia a livello web che a livello delle funzionalità del device stesso.

Per quanto riguarda il debutto di questa nuova versione dell’assistente di Samsung, probabilmente dovremmo attendere l’arrivo della nuova versione dell’interfaccia grafica proprietaria di Samsung, la One UI 7, prevista per il 2025, attualmente infatti, quest’ultimo è disponibile soltanto in Cina sugli smartphone pieghevoli W25 e W25 Flip.