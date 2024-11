Google ha da poco rilasciato le patch di sicurezza di novembre 2024 per i dispositivi Pixel, rispettando la consueta puntualità mensile. L’aggiornamento è ora disponibile per una vasta tipologie di dispositivi. Tra cui i modelli Pixel l6, Pixel7, Pixel8 e Pixel9. Oltre ai più recenti PixelFold, PixelTablet e la serie di smartwatch PixelWatch fino al modello di terza generazione. Tali cambiamenti sono accessibili sia tramite OTA sia scaricando le factory image dal sito di Google per l’installazione manuale.

Novità Pixel: miglioramenti per fotocamera, stabilità del sistema e altro ancora

Le patch di novembre apportano importanti miglioramenti alla sicurezza dei dispositivi, risolvendo anche alcuni problemi di stabilità. Tra le novità principali si segnalano correzioni specifiche per migliorare alcune componenti. Come fotocamera, Bluetooth, sensori di luminosità e sistema touch. Ogni aggiornamento è calibrato in modo da rispondere alle caratteristiche di ogni singolo device. Così da garantire la migliore esperienza di utilizzo per tutta la serie Pixel.

Tra gli aggiustamenti più importanti troviamo, come detto, un miglioramento riguardante la fotocamera. Si è infatti provveduto a correggere un problema che causava l’inclinazione dell’immagine durante lo zoom. Sul fronte del Bluetooth, Google ha esteso il raggio di connessione e migliorato la stabilità della connessione in situazioni specifiche. Anche l’interfaccia utente potrà vantare di una maggiore fluidità. Le transizioni e le animazioni ora risultano più stabili, soprattutto su modelli meno recenti come Pixel 6 e 7.

Alcuni smartphone specifici invece, tra cui Pixel8a e 9 Pro Fold, hanno ricevuto miglioramenti nella luminosità del display e nella reattività della modalità di luminosità adattiva. Detto ciò, per chi non ha ancora ricevuto l’aggiornamento, è possibile installarlo manualmente tramite i file OTA. Preparatevi dunque ad assistere a nuove prestazioni di alto livello su ogni dispositivo. Una prova certa di come Google intenda sempre mantenersi al passo con le esigenze del mercato attuale, ma soprattutto con le richieste dei suoi clienti.