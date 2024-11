A quanto pare l’intelligenza artificiale sta iniziando a muovere i primi passi anche all’interno dell’ecosistema Xbox, Microsoft ha infatti iniziato a inserire questa tipologia di tecnologia all’interno del mondo Xbox rendendo disponibile, al momento solo per gli utenti statunitensi iscritti al programma Insider, un nuovo chatbot basato su intelligenza artificiale che consentirà agli utenti di ricevere risposte a eventuali domande inerenti l’ecosistema Xbox.

Linguaggio naturale per le risposte

Per accedere a questa nuova possibilità, gli utenti iscritti al programma Insider dovranno accedere alla pagina di supporto Microsoft utilizzando le credenziali che utilizzano per accedere alla piattaforma Insider, così facendo avranno l’accesso a questo nuovo assistente virtuale mosso dall’intelligenza artificiale al quale potranno formulare domande, sia testuali che vocali sul mondo Xbox e sulle funzionalità disponibili, alle quali riceveranno una risposta in linguaggio naturale dopo che l’assistente avrà analizzato tutte le pagine disponibili all’interno della sezione supporto di Xbox per poi trovare l’argomento giusto.

Microsoft ha dichiarato che gli utenti potranno accedere a due versioni dell’assistente virtuale senza però specificare le differenze che saranno presenti, di conseguenza l’unico modo per scoprirle è quello di testare con mano l’assistente appena rilasciato, il nome del chatbot è Support Virtual Agent.

Ovviamente tutto ciò costituisce una fase di test preliminare prima di un lancio sul larga scala disponibile per tutti gli utenti, ovviamente gli iscritti al programma Insider rilasceranno poi il loro feedback su cosa va bene su cosa invece deve essere necessariamente migliorato per garantire un’esperienza d’uso più fluida e soddisfacente.

Non rimane dunque che attendere i prossimi mesi per assistere a qualche novità in merito a questa nuova opzione, si tratta comunque dell’ennesima conferma dopo numerose voci che vedevano per l’appunto Microsoft intenzionata a introdurre l’intelligenza artificiale sulle proprie piattaforme per poi portarla direttamente su Xbox stessa, la quale dunque probabilmente riceverà funzioni IA nel prossimo periodo.