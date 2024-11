Google ha da poco introdotto una serie di aggiornamenti per la funzionalità di ricerca dei brani all’interno della sua App. Dopo aver aggiunto, il mese scorso, la possibilità di accedere rapidamente alla ricerca di canzoni tramite le Impostazioni Rapide, il colosso di Mountain View ha deciso di rinnovare anche la sua icona. Con la versione beta 15.44 dell’app, la tradizionale icona a forma di nota musicale blu viene sostituita da un’immagine più minimalista, che richiama i colori aziendali. Ovvero blu, verde, giallo e rosso. Questo cambiamento non è solo estetico, ma accompagna anche un’interfaccia più vivace e moderna. La quale include una nuova animazione che si attiva durante il riconoscimento delle tracce musicali.

Google cerca di competere con Shazam e altri rivali

L’animazione, progettata per rendere l’esperienza più coinvolgente, mostra un globo di punti colorati che si muovono e danzano mentre l’algoritmo di Google tenta di identificare il brano in riproduzione. Questa modifica sottolinea l’impegno dell’azienda nell’offrire un’esperienza visiva piacevole e tecnologicamente avanzata. Una novità dunque che sia in grado di rispecchiare il brand dinamico e innovativo di Google. Vi però ancora dei miglioramenti da applicare rispetto alla concorrenza. Ad esempio, a differenza di applicazioni come Shazam, i brani riconosciuti tramite Google non vengono salvati in modo automatico. Cosa che limita in parte l’usabilità della funzione.

Nonostante i nuovi miglioramenti visivi quindi, la ricerca dei brani resta ancora un po’ inferiore ad alcune delle principali alternative. Come appunto Shazam e SoundHound, che offrono un’esperienza d’uso più completa e avanzata. La prima, per esempio, non solo salva automaticamente i brani riconosciuti, ma è anche integrata con smartwatch su Wear OS. In modo da consentire agli utenti di identificare le tracce musicali direttamente dal polso e di ascoltarle su piattaforme come YouTube Music.

Tutto ciò potrebbe dunque spingere Google a implementare ulteriori aggiornamenti per colmare il divario con i suoi competitor. Quindi anche se l’icona e l’animazione appena rilasciate rappresentano un passo in avanti, molti attendono ulteriori potenziamenti. Così che l’azienda possa essere effettivamente all’altezza delle altre soluzioni già consolidate e presenti sul mercato.