Microsoft sembra fare un passo indietro rispetto a quanto annunciato negli ultimi mesi. L’azienda pare stia rendendo le funzionalità di Copilot Pro parte dei suoi abbonamenti Personal e Family. Per il momento solo in Australia, Nuova Zelanda, Malesia, Singapore, Taiwan e Thailandia.

“Sono passati nove mesi da quando abbiamo introdotto Copilot per Microsoft 365 tramite Copilot Pro. Abbiamo lavorato per aggiungere nuove funzionalità, migliorare le prestazioni e ascoltare attentamente il feedback dei clienti”, spiega l’azienda in un comunicato stampa individuato da ZDNet. “Sulla base dei feedback raccolti, stiamo rendendo Copilot parte dei nostri abbonamenti Personal e Family“.

Microsoft sta anche aggiungendo al pacchetto l’app Microsoft Designer. “Gli abbonati a 365 Personal e Family riceveranno un importo mensile di crediti AI per sfruttare Copilot con Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e Designer”. “I crediti si applicheranno anche ad app come Paint, Photos e Notepad su Windows”. Tuttavia, se si ha un abbonamento a Microsoft 365 Family in uno dei mercati selezionati, solo il proprietario dell’abbonamento avrà accesso a Copilot, non potrà essere condiviso con altri membri della famiglia.

Copilot Pro verrà integrato direttamente negli abbonamenti a Microsoft 365 Personal e Family, presto anche in Europa

“Per riflettere il valore che abbiamo aggiunto nell’ultimo decennio e consentirci di offrire nuove innovazioni per gli anni a venire, stiamo aumentando i prezzi di 365 Personal e Family”. “L’aumento dei prezzi si applicherà agli abbonati esistenti a partire dal loro prossimo rinnovo”. In Australia, ad esempio, l’azienda ha aumentato gli abbonamenti Microsoft 365 Family di 4 AUD al mese e gli abbonamenti Personal di 5 AUD. Molto meno dei 33 AUD che Microsoft chiedeva in precedenza per Copilot Pro.

L’azienda ha selezionato attentamente i mercati per quella che sembra una prova di aumento dei prezzi che alla fine colpirà i mercati degli Stati Uniti e dell’Europa. In entrambi i casi, è chiaro che l’esperimento Copilot Pro di Microsoft non ha funzionato come previsto. Quest’alternativa che lo integra ad abbonamenti già esistenti potrebbe avere più successo – indubbiamente anche molte critiche per l’aumento del prezzo.