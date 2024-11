WhatsApp sta testando una serie di nuove funzionalità per rendere i suoi Stati più interattivi e coinvolgenti, traendo ispirazione da Instagram. La novità principale riguarda l’introduzione dello sticker interattivo “Add Yours”, già popolare su Instagram dal 2021. Quest’ultimo consente agli utenti di creare catene di risposte tematiche. Con questa funzione infatti, le persone potranno lanciare sfide o proposte di discussione, invitando i propri contatti a rispondere e partecipare, dando vita a una serie di thread condivisi. Si tratta di una novità pensata proprio per arricchire l’esperienza social della nota piattaforma. Pur preservando uno degli elementi fondamentali dell’app, la privacy.

Su WhatsApp, infatti, ogni interazione tramite il nuovo sticker rimarrà protetta da crittografia end-to-end, visibile solo ai contatti scelti dall’utente. Questo aspetto differenzia l’ app da Instagram. In cui i commenti e le risposte sono visibili pubblicamente all’interno della catena di storie. L’introduzione di questo adesivo segna quindi un ulteriore passo verso un’esperienza d’uso più vicina a quella dei social network. Argomento piuttosto discusso negli ultimi giorni.

WhatsApp: sondaggi, musica, emoji personalizzate e altre novità in arrivo

Oltre allo sticker “Add Yours”, la piattaforma sta lavorando anche su altre funzioni per rendere i suoi Stati ancora più dinamici e personalizzabili. Un’altra opzione in fase di test riguarda la possibilità di inserire sondaggi direttamente negli aggiornamenti di stato. Gli utenti potranno infatti creare domande con più opzioni di risposta, facilitando l’interazione e il coinvolgimento dei contatti. Questa funzione riprende i sondaggi già presenti nelle chat, ma adattati a un contesto pubblico come quello degli Stati.

Un’altra interessante novità riguarda il supporto musicale. Questo permetterà di arricchire i propri aggiornamenti di Stato con tracce audio. In modo da renderli ancora più espressivi e creativi. In più, sarà presto disponibile una lista di emoji personalizzate. Ma non è finita qui. WhatsApp inizia ad ispirarsi anche a Google. In particolare con la funzionalità “Cerca sul web“. La quale permetterà di cercare le immagini direttamente dall’ app, esattamente come fa GoogleLens.

Tutte queste innovazioni non hanno ancora una data di rilascio ufficiale, poiché sono in fase di test nella versione beta dell’app per Android. Ma segnano chiaramente la volontà dell’applicazione di offrire ai suoi fedeli utilizzatori strumenti sempre più interattivi e personalizzabili. Mantenendo al contempo la sua caratteristica attenzione alla privacy.