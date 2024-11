Honda NC750X 2024: la nuova moto straordinaria della casa

La nuova Honda NC750X si rinnova completamente. Rimane al contempo fedele alla sua identità tanto amata. Presentata a EICMA 2024, questa moto giapponese si distingue per un design moderno e un significativo upgrade tecnologico. Le innovazioni le permettono di raggiungere direttamente il futuro. L’integrazione di un display TFT a colori da 5 pollici, mutuato dall’X-ADV750, ad esempio, offre tre modalità di visualizzazione e porta la moto ad un alto livello. La compatibilità con l’app Honda RoadSync, poi, contribuisce a migliorarne la tecnologia. Non ci sono stati però solo cambiamenti dal lato estetico o tech. Anche la sicurezza è stata potenziata con l’introduzione di un doppio disco anteriore da 296 mm. Esso sostituisce il precedente disco singolo, apportando una maggiore potenza frenante. Al posteriore, resta il disco da 240 mm.

Per la prima volta, Honda introduce un materiale innovativo e sostenibile. Trattasi del Durabio, derivato da biomassa, utilizzato nelle varianti di colore verde militare e nero con finiture argentate. Oltre a queste, sono disponibili anche le versioni in bianco e rosso con dettagli neri. In questo caso, tuttavia, i materiali sono tradizionali.

Prestazioni e tecnologia al top per la moto Honda presentata all’EICMA

La nuova Honda NC750X è aggiornata agli standard Euro 5+, ma mantiene la sua anima sportiva. I nuovi cerchi da 17 pollici sono ora più leggeri di 1,8 kg rispetto alla versione precedente. Le sospensioni sono state anch’esse ottimizzate. La forcella Showa Dual Bending Valve e il monoammortizzatore posteriore Pro-Link, entrambi con 120 mm di escursione, assicurano un comfort di guida elevato su ogni tipo di terreno. Il motore bicilindrico da 745 cc, con 58,6 CV di potenza, è disponibile anche in versione depotenziata a 48 CV per i possessori di patente A2. I consumi restano contenuti, con un valore dichiarato di 27,8 km/litro.

Come non menzionare il cambio DCT? Questo Dual Clutch Transmission, perfezionato ulteriormente, offre cambi marcia fluidi ed una maggiore precisione. Le manovre sono così è perfette a qualunque velocità si vada. I cinque Riding Mode, tra cui tre preimpostati e due personalizzabili, permettono al pilota di adattare la moto a qualsiasi condizione. La praticità resta poi un tratto distintivo della moto Honda. Il vano portacasco da 23 litri sotto la sella offre spazio per un casco adventure e una presa USB-C opzionale per viaggiare alla grande. Honda NC750X 2024 si conferma ancora una volta tra le migliori proposte del segmento.