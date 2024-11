Instagram: ora i creator hanno nuovi filtri per i messaggi in DM

Negli ultimi anni le applicazioni dedicate al mondo dei social sono cresciute esponenzialmente, riportando diversi aggiornamenti importanti. Tra quelle più importanti ovviamente non poteva che figurare Instagram, l’applicazione inizialmente dedicata solo alla condivisione di foto che oggi è diventata la più amata di tutte. Oltre ai diversi aggiornamenti che sono stati implementati nell’ultimo periodo, ce n’è uno dedicato esclusivamente ai creatori di contenuti.

Stando a quanto riportato infatti Instagram ha appena rilasciato un aggiornamento pensato per semplificare la loro esperienza. La nuova aggiunta consiste nell’arrivo di filtri nuovi utili per la gestione dei messaggi privati. I cosiddetti DM potranno infatti essere filtrati meglio rispetto a prima. Tutto ciò risulta molto utile soprattutto per coloro che ricevono centinaia di messaggi ogni giorno; da ora avranno dunque più strumenti per filtrare le comunicazioni importanti da quelle che non lo sono.

Instagram: sono arrivati nuovi filtri per i DM ma solo per i creator

Grazie a questi filtri personalizzabili, i creator di Instagram possono ora decidere cosa vedere in cima alla lista dei messaggi. Per esempio, è possibile scegliere di bloccare automaticamente richieste con parole chiave fastidiose o messaggi spam. Inoltre, si possono ordinare i messaggi in modo da non perdere quelli che arrivano da follower interessanti o potenziali partner di lavoro.

L’obiettivo è chiaro: rendere l’interazione con i fan più semplice e sicura. Instagram sa che molti creator si trovano sommersi dai DM, e questa novità vuole aiutare a mantenere un po’ d’ordine nella casella di posta.

Il sistema è in fase di test, quindi per ora non tutti avranno accesso ai nuovi filtri. Ma quando saranno disponibili per tutti, potrebbe essere una svolta per chi lavora sui social. In più, l’aggiornamento fa parte di un impegno generale di Instagram per rendere la piattaforma un posto migliore, sia per chi crea contenuti che per chi li segue.