A partire dal 6 dicembre 2024, TIM applicherà una rimodulazione delle tariffe per alcuni clienti di rete mobile. Questa modifica comporterà un aumento di 1,99€ mensili, che si aggiungerà al costo attuale delle offerte che ognuno ha attive. A tal proposito, la società ha dichiarato che l’aumento dei prezzi è dovuto a esigenze economiche legate alle mutate condizioni del mercato. Proprio come avvenuto già in altri casi precedenti.

Ad ogni modo, per far fronte a questa situazione, TIM decide di offrire ai suoi utenti alcune opzioni promozionali. A cui è possibile accedere senza dover affrontare altri costi. Vi sarà infatti la possibilità di ottenere 50GB di traffico dati extra inviando un SMS gratuito con il testo “50GIGA ON” al numero 40916. Altri, invece, potranno abilitare il 5G ULTRA, che permette di navigare a una velocità fino a 2Gbps, semplicemente inviando il messaggio “5G ON“. La disponibilità di queste promozioni varia però in base alle condizioni contrattuali individuali.

TIM: opzioni di recesso e alternative per evitare l’aumento

Coloro che però non intendono accettare l’aumento hanno la possibilità di recedere dal contratto senza penali o costi aggiuntivi, comunicando la decisione entro l‘8 gennaio 2025. In più, è possibile scegliere un’opzione alternativa che mantenga il prezzo della tariffa invariato, ma con un’aggiunta di 2GB di traffico dati. Per attivarla, bisogna inviare un messaggio con scritto “CONFERMO ON” al 40916.

Per velocizzare il processo di recesso, TIM ha messo a disposizione numerosi strumenti. I clienti, ad esempio, possono compilare un modulo di cessazione online, inviare una PEC all’indirizzo ufficiale dell’operatore, o rivolgersi ai negozi di vendita autorizzati. La scelta di recedere implica la rinuncia definitiva del numero. A meno che non si scelga di mantenere solo la linea, adattandola a un profilo tariffario di base o ad altre offerte disponibili.

Per garantire massima trasparenza, TIM ha anche attivato una campagna informativa su diverse piattaforme. Tra cui SMS personalizzati, il sito ufficiale e un servizio di telefonia automatico. Questa strategia è pensata per raggiungere tutti i clienti interessati e fornire loro informazioni dettagliate sulle modifiche e sulle opzioni disponibili.