TIM: aumentano i prezzi di alcune offerte mobili da dicembre

Dal 6 dicembre 2024, TIM introdurrà un aumento di 1,99€ al mese su alcune offerte mobili per clienti ricaricabili. Questa modifica è legata alle mutate condizioni di mercato, come spiegato dall’operatore. TIM sta informando gli utenti coinvolti tramite un SMS personalizzato che contiene tutte le informazioni sul cambiamento e le opzioni disponibili.

Ovviamente non vuole lasciare i suoi utenti scontenti, perciò TIM offre loro due possibilità da prendere al volo. La prima permette di avere 50 GIGA gratuiti. Con questa soluzione il gestore garantisce agli utenti la possibilità più giga rispetto al solito e ogni mese. Per attivare l’opzione, è sufficiente inviare un SMS gratuito al 40916 con il testo “50GIGA ON”.

In più c’è anche l’accesso al 5G ULTRA di TIM. Solo coloro che possiedono un dispositivo compatibile con il 5G e che viene utilizzato nelle aree in cui c’è copertura, possono avere a disposizione questa soluzione. In questo modo si avrà una velocità di navigazione fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload, garantendo anche la priorità di accesso alla rete. Per attivarla, è necessario inviare un SMS gratuito al 40916 con il testo “5G ON”. Ogni cliente può attivare solo l’opzione specificata nel messaggio ricevuto.

Come mantenere il prezzo con 2 GB in più

In alternativa, i clienti che non vogliono pagare di più possono scegliere un’opzione di TIM per mantenere il costo attuale della loro offerta, ricevendo però 2 GB aggiuntivi ogni mese. Per attivare questa soluzione, devono inviare un SMS gratuito al 40916 con il testo “CONFERMO ON” entro il 30 novembre 2024.

Diritto di recesso

Chi non vuole accettare l’aumento ha diritto a recedere senza costi o penali entro l’8 gennaio 2025, cessando la linea o passando a un altro operatore.

TIM sta comunicando queste modifiche attraverso SMS, il servizio clienti e il sito web. I dettagli sono accessibili anche nell’app MyTIM o contattando il 119.