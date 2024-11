iOS 18.2: Apple consentirà di sapere quanto impiegherà iPhone a ricaricarsi

Tra gli aggiornamenti più attesi di sempre in casa Apple per iPhone c’è sicuramente quello ad iOS 18.2. Con questa nuova versione del suo software, la forte azienda di Cupertino introdurrà delle nuove funzionalità già annunciate ma ancora non disponibili se non in beta. Tra queste ce ne potrebbe essere una davvero molto attesa e che manca da sempre. Stiamo parlando della possibilità di vedere il tempo rimanente per completare la ricarica della batteria. La feature in questione è stata individuata proprio nel codice della beta 2 di iOS 18.2.

La funzione “BatteryIntelligence” calcola il tempo di ricarica

Spulciando per bene il codice sorgente di iOS 18.2, è stato trovato un nuovo framework chiamato “BatteryIntelligence“. Dopo aver indagato è stato acclarato che il suo obiettivo è quello di stimare il tempo necessario a completare la ricarica di iPhone. Il dispositivo mobile rileverà la quantità di energia che riceve in quel momento, fornendo un dato attendibile sul tempo residuo.

Al momento, la funzione non è ancora attiva nella beta pubblica, ma la sua presenza nel codice suggerisce che Apple sta lavorando intensamente su questo aspetto. È possibile che venga resa disponibile in una delle future versioni beta di iOS 18.2 o in aggiornamenti successivi.

iOS 18 in realtà è stato di per sé già un grande aggiornamento con cui Apple ha già aggiunto diverse opzioni interessanti. Riguardo alla batteria, è stata anche inserita la funzione che permette di preservarla scegliendo la percentuale massima di ricarica optando per l’80%, 85%, 90% o 95%, per evitare il deterioramento rapido della batteria.

Oltre alla gestione della ricarica, iOS 18.2 si concentrerà molto su Apple Intelligence, con l’introduzione di nuove funzioni come Genmoji, Image Playgrounds e l’integrazione di ChatGPT per migliorare le capacità dell’iPhone. Inoltre, la funzione Visual Intelligence sarà disponibile sui modelli di iPhone 16, offrendo nuovi strumenti basati sull’intelligenza artificiale.