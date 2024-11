Kia al SEMA Show: concept per l'avventura e l'elettrico

Al SEMA Show di Las Vegas, Kia ha presentato cinque audaci concept, tutti basati sui suoi modelli più recenti e orientati al mercato in espansione degli appassionati di avventura e vita all’aria aperta. Tra le novità spiccano varianti potenziate dell’elettrico EV9 e del van PV5, oltre a proposte off-road basate su Sportage, Sorento e Telluride. L’azienda coreana ha così voluto sottolineare la sua visione per un futuro di veicoli elettrici che possano essere anche protagonisti di esperienze fuoristrada.

Il concept più innovativo del gruppo è senza dubbio l’EV9 Advntr, una versione off-road del SUV elettrico a tre file di sedili. Con un’altezza da terra aumentata di 7,6 cm, un robusto frontale dotato di ganci di recupero e un portapacchi sul tetto con barra luminosa integrata, Kia sembra voler domandare: perché i veicoli elettrici non dovrebbero essere anche ideali per l’avventura? Anche il paraurti posteriore è stato ridisegnato, conferendo all’EV9 un aspetto ancor più massiccio e funzionale, ulteriormente enfatizzato dai cerchi dotati di pneumatici off-road. In un momento in cui l’industria automobilistica sta cercando di conquistare il segmento dei SUV elettrici, Kia sembra pronta a proporre soluzioni nuove e audaci.

Il concept PV5 Wkndr e l’attenzione alla versatilità outdoor di KIA

Il van PV5 Wkndr è un altro progetto interessante, pensato per coloro che desiderano un veicolo versatile e pronto a supportare attività di campeggio e avventura. Kia ha voluto equipaggiare il modello con un set di luci ausiliarie e un assetto rialzato, ideale per percorsi più difficili. Ma la vera sorpresa sta nei pannelli solari e nelle speciali ruote con turbine idrauliche, progettate per ricaricare le batterie, una tecnologia che lascia intendere l’impegno di Kia verso la sostenibilità anche nei veicoli da avventura. Gli interni modulari, con tetto a scomparsa, compressore d’aria e un verricello con display esterno, rendono il PV5 un’opzione particolarmente interessante per chi cerca un veicolo multifunzionale.

I concept basati su Sportage, Sorento e Telluride, rispettivamente Thetis, Gaia e Zeus, sono le interpretazioni più vicine alla produzione di serie. Con grafiche e accessori pensati per chi ama l’outdoor, Kia ha mostrato il desiderio di esplorare nuove possibilità per i suoi modelli tradizionali, sempre più richiesti nel segmento dei SUV. Così, con queste nuove proposte, Kia dimostra di voler anticipare le tendenze del mercato, rispondendo alla crescente domanda di veicoli elettrici e capaci di accompagnare i propri utenti ovunque, anche nelle avventure più impegnative.