Apple iPhone 16 è lo smartphone che tutti desiderano, ma che pochi si ritrovano ad avere la possibilità di acquistare, un prodotto che integra al proprio interno le migliori specifiche tecniche, ma che allo stesso tempo richiede un esborso abbastanza elevato, tanto da risultare quasi inaccessibile per molti di noi.

Da qui nasce la promozione che Amazon ha deciso di mettere in piedi nel periodo, fermo restando che prima sia strettamente necessario conoscere al meglio il device. Questi è caratterizzato da dimensioni leggermente inferiori alla media, precisamente parliamo di 147,6 x 71,6 x 7,8 millimetri di spessore, con un peso di 170 grammi, ed una totale resistenza all’acqua (senza accessori aggiuntivi). Il processore è il nuovo Apple A18, con alle spalle una configurazione che prevede 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (fate attenzione, questa non è espandibile tramite microSD).

Apple iPhone 16: un prezzo folle su Amazon

Il prezzo di vendita di Apple iPhone 16 non potrebbe assolutamente essere più basso, dovete ricordare infatti che è stato appena lanciato sul mercato, di conseguenza è davvero difficile pensare di assistere ad una forte riduzione del valore di listino di 979 euro. Per questo motivo, già vedere il prezzo finale di 939 euro, con uno sconto di 40 euro, si può considerare a tutti gli effetti una piccola vittoria. Collegatevi qui per acquistarlo.

Il display dello smartphone è sempre da 6,1 pollici di diagonale, un Super Retina XDR OLED con refresh rate a 60Hz, una risoluzione massima di 1179 x 2556 pixel ed una densità di pixel di 460 ppi (con protezione Ceramic Shield). Il comparto fotografico è rappresentato, nella parte posteriore, da una coppia di sensori fotografici: un principale da 48 megapixel, seguito a ruota da un secondario da 12 megapixel, ultragrandangolare con angolo di visione di 120 gradi.