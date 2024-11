Al giorno d’oggi, una promozione attivata su un numero di telefono rappresenta un dettaglio importante nell’utilizzo dello stesso, avere a disposizione minuti, SMS e giga e infatti indispensabile per poter sfruttare appieno le possibilità garantite dai nostri smartphone e dunque rimanere connessi con tutto il mondo digitale intorno a noi.

Di conseguenza, scegliere una promozione che ci permetta di usufruire di tutte queste caratteristiche è assolutamente essenziale per poter godere di un’esperienza completa e soprattutto concreta, ecco dunque che i vari provider offrono tantissime possibilità in merito con promozioni tutto incluso che ci permettono di avere in un unico pacchetto tutto quello che abbiamo appena descritto.

Ed è proprio quello che ha fatto ho mobile, il noto provider è infatti lanciato una nuova promozione che a meno di 10 € al mese offre tutto ciò di cui avete bisogno finanche la connettività 5G con ogni caratteristica necessaria in quantità decisamente convenienti, vediamolo insieme.

Meno di dieci euro al mese per avere tutto

La promo di cui vi parliamo oggi offre a 9,99 € al mese ben 200 GB di traffico dati connettività 5G abbinati a minuti illimitati verso tutti ed SMS limitati verso tutti, la promo è rivolta a coloro che effettuano la portabilità da un operatore virtuale specifico presente all’interno di un elenco di provider supportati ed il costo di attivazione in tal caso ammonterà a 2,99 €, in caso contrario salirà però a 29,90 €.

Se siete interessati, dunque verificate di avere un operatore presente all’interno di questa lista in modo da poter usufruire del costo di attivazione ridotto che rappresenta in un certo senso la vera e propria convenienza di questa promo, dal momento che in caso contrario, quest’ultimo aumenterà di 10 volte il proprio prezzo, per il resto la Sim è inclusa e non ci sono altri costi da corrispondere, per effettuare l’attivazione, vi basta recarvi sul sito ufficiale del provider e cliccare sulla scheda dedicata alla promozione che vi abbiamo appena descritto.