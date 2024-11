Anker Soundcore è un marchio davvero conosciuto dagli amanti della buona musica, azienda capace di mettere sul mercato periodicamente prodotti di ottima qualità generale, caratterizzati più che altro da un rapporto qualità/prezzo decisamente favorevole per il pubblico. Uno dei modelli di maggiore successo dell’ultimo periodo è chiaramente l’Anker Soundcore Liberty 4 NC, cuffie bluetooth con cancellazione attiva del rumore in vendita ad una cifra decisamente più bassa del normale.

Il prodotto, come era lecito immaginarsi, può facilmente essere utilizzato con qualsiasi sistema operativo attualmente in commercio, ciò è possibile grazie alla connessione via bluetooth, che porta così a poterle utilizzare senza cavo, con la batteria integrata che, nel singolo auricolare, porta ad una autonomia di circa 7 ore. Al contrario, sfruttando la custodia di ricarica inclusa in confezione, l’autonomia viene estesa fino a 50 ore complessive, sfruttando i vari cicli di ricarica disponibili.

Non dimenticatevi delle offerte Amazon ed anche dei codici sconto gratis che potete avere solo con il canale Telegram dedicato.

Anker Soundcore Liberty 4: un prezzo Amazon mai visto prima

Una promozione mai vista prima d’ora vi attende direttamente su Amazon, dove potete pensare di acquistare le Anker Soundcore Liberty 4 NC ad un prezzo decisamente più basso del solito listino di 89 euro. La riduzione applicata è del 22%, il che porta l’utente a pagare il prodotto solamente 69,99 euro, con garanzia di 24 mesi completamente gratuita, o meglio inclusa nel prezzo. L’acquisto lo potete effettuare qui.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, il prodotto presenta cancellazione attiva del rumore, meglio definita come ANC, capace di ridurre, a detta dell’azienda, il 98,5% deli rumori ambientali, ed anche funzionante in modo adattivo, riuscendo così a regolare l’ANC in base all’ambiente in cui si trova l’utilizzatore. L’indossabilità è ottima con una ergonomia unica nel suo genere, capace di garantire allo stesso tempo l’utilizzabilità nel corso di allenamenti o attività all’aria aperta.