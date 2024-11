Samsung copia Apple Intelligence con questa funzionalità

Samsung sta preparando grandi novità per il lancio della sua nuova interfaccia One UI 7, basata su Android 15. Una delle funzioni più attese è l’AI notification, un riepilogo intelligente delle notifiche ispirato a Apple Intelligence, che migliorerà l’esperienza degli utenti con le notifiche sul loro dispositivo.

Proprio come la funzione di riepilogo delle notifiche introdotta da Apple in iOS 18.1, l’AI notification di Samsung renderà più facile interpretare i messaggi in arrivo. In breve, non servirà leggere notifica per notifica tutto quello che una singola persona invia. Sarà proprio lo smartphone grazie all’intelligenza artificiale a fare un riassunto e a far capire all’utente il discorso per intero.

One UI 7 di Samsung porta il riepilogo AI delle notifiche come fa Apple

Al momento, l’AI notification è disponibile solo in lingua coreana nella versione beta di One UI 7, identificata con la sigla finale “XJW”. Tuttavia, Samsung prevede di estendere il supporto all’inglese quando la versione stabile della nuova interfaccia sarà ufficialmente rilasciata. Secondo il leaker Chun Bhai, che ha condiviso la notizia su “X”, questa funzione non sarà disponibile sui dispositivi Galaxy di fascia media, ma sarà riservata ai modelli di punta più recenti.

Oltre al riepilogo delle notifiche, One UI 7 potrebbe includere altre interessanti funzionalità. Tra queste, ci sarebbe “Homework help with Circle to Search“, uno strumento di assistenza per compiti di matematica, fisica e storia, che utilizza video e spiegazioni dettagliate per mostrare come si arriva alle risposte. Con il lancio di tutte queste novità, è prevista anche l’integrazione di altri aspetti importanti per l’interfaccia della schermata di blocco, un sistema di parental control migliorato e icone più facili da identificare.

Il lancio ufficiale della nuova One UI 7 è atteso per il 21 novembre. Come è ovvio che sia, gli utenti Samsung non vedono l’ora di mettere le mani su queste nuove funzionalità che promettono di rendere l’uso quotidiano dello smartphone ancora più semplice e intuitivo.