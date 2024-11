Prime Video: arriva una nuova funzione basata sull'AI generativa

Il progresso delle varie piattaforme video streaming sta andando a gonfie vele e ora sembra che tutto volga a favore di Prime Video. La creatura di Amazon si è aggiornata molto negli ultimi anni, conferendo agli utenti la possibilità di portare a casa diverse novità con ogni nuovo aggiornamento. Secondo quanto riportato, a breve dovrebbe arrivare una nuovo update che porterà una funzione basata sull’intelligenza artificiale generativa.

Questa novità si chiama X-Ray Recaps e consente agli utenti di poter avere dei riassunti delle serie TV oltre ogni livello mai visto prima.

Amazon Prime Video lancia X-Ray Recaps, i riassunti di cui tutti avevano bisogno

La funzione è progettata per riassumere intere stagioni, episodi singoli o persino segmenti specifici di un episodio, adattandosi in tempo reale al punto esatto in cui lo spettatore si trova nella visione. In pratica, X-Ray Recaps non solo riepiloga gli eventi principali, ma offre anche un contesto personalizzato per aiutare gli utenti a riprendere facilmente la trama o a riscoprire momenti memorabili.

Adam Gray, vicepresidente di prodotto di Prime Video, ha spiegato: “Con questa funzionalità basata sul contesto, Prime Video offrirà riepiloghi di momenti chiave e punti salienti della trama, così i nostri clienti potranno tornare rapidamente a seguire le loro serie preferite o ricordare perché si sono appassionati a una storia.”

La tecnologia dietro X-Ray Recaps si basa su Amazon Bedrock, un servizio AWS completamente gestito per lo sviluppo di applicazioni AI generative, e su modelli personalizzati allenati con Amazon SageMaker. Questa combinazione consente al sistema di analizzare rapidamente i segmenti video, i sottotitoli e i dialoghi per creare descrizioni precise di eventi, personaggi, luoghi e momenti chiave. Almeno per il momento la funzionalità è disponibile solo per alcuni utenti ma a breve dovrebbe entrare in distribuzione per tutti coloro che hanno un piano di abbonamento.