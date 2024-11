WhatsApp, la piattaforma di messaggistica istantanea più popolare, è diventata un terreno fertile per le attività fraudolente dei cybercriminali. Attraverso la sua diffusione capillare e la facilità d’uso, questa app è entrata nelle vite di milioni di persone, che ogni giorno scambiano messaggi gratuitamente tramite connessione dati. Tuttavia, è proprio la sua enorme popolarità a renderla particolarmente attraente per i malintenzionati, che ora vi diffondono una nuova truffa pericolosa e insidiosa.

La truffa dell’invito a cena

La truffa in questione sembra giocare su un invito a cena apparentemente innocuo. Il messaggio, che molti utenti stanno ricevendo, fa leva sulla promessa di una serata gratuita in un ristorante, invitando la vittima a festeggiare un presunto anniversario. La procedura per accedere all’invito è semplice, ma è proprio questa semplicità a trarre in inganno: il messaggio richiede di cliccare su un link che, di fatto, conduce a una pagina fraudolenta.

In quella che appare una normale pagina di promozione, gli utenti sono invitati a inserire dati personali come nome, indirizzo e magari anche numeri di telefono, spacciandosi per una semplice procedura di registrazione. Una volta raccolti questi dati, però, i criminali hanno accesso a informazioni sensibili senza che l’utente ottenga nulla in cambio, se non il rischio che i suoi dati vengano sfruttati a fini fraudolenti.

A rendere la truffa ancora più insidiosa è il meccanismo di diffusione a catena. Dopo aver inserito i dati, la vittima riceve l’istruzione di inoltrare il messaggio ad altri cinque gruppi o a quindici amici, un passaggio essenziale per “sbloccare” l’offerta. Così, senza volerlo, l’utente diventa complice inconsapevole della diffusione della truffa, mettendo a rischio anche la sicurezza dei suoi contatti.

Come proteggersi su WhatsApp

Questa strategia ingannevole fa leva su una falsa promessa per ampliare il raggio d’azione del raggiro e ottenere un numero ancora maggiore di dati sensibili. La raccomandazione principale è di non cliccare mai su link inviati da contatti sconosciuti e di bloccare immediatamente numeri sospetti, segnalando le comunicazioni fraudolente tramite le impostazioni di WhatsApp. Solo una cautela costante può proteggere gli utenti dai pericoli in agguato su piattaforme di uso quotidiano come WhatsApp.