Il Realme GT7 Pro è lo smartphone di maggiore successo per il brand. In appena 24 ore di tempo dal lancio ufficiale, il device è riuscito a battere ogni record mai registrato prima dal produttore per il lancio di un nuovo prodotto.

Il successo è certamente legato alle caratteristiche tecniche del device e al suo prezzo competitivo. Gli utenti Cinesi possono portarsi a casa, con una spesa di appena 3.599 Yuan (pari a circa 500 euro) un dispositivo di fascia superiore.

Infatti, Realme GT7 Pro è caratterizzato da un display Samsung Eco² OLED Plus dotato di una diagonale da 6,78 pollici. Il pannello ha una risoluzione pari a 2K e un valore di refresh rate a 120Hz. La protezione per gli occhi integrata garantisce la massima usabilità, insieme ad una riduzione dei consumi di oltre il 50%.

Il display integra anche il nuovo lettore di impronte digitali 3D ad ultrasuoni realizzato da Qualcomm per garantire maggiore velocità e precisione. Il chipmaker americano è anche il fornitore del SoC Snapdragon 8 Elite, il chipset mobile più potente mai realizzato.

Al fine di poter gestire le performance il Realme GT7 Pro è dotato di un sistema di dissipazione a doppia camera di vapore che si estende per una superficie totale di 11480mm². In questo modo le temperature possono rimanere sotto controllo anche con l’utilizzo intenso.

Il sistema può contare anche su 12GB di RAM e 256GB di memoria interna a disposizione degli utenti. La batteria da 6.500 mAh si distingue dalla concorrenza per la ricarica ultra-rapida da 120W. Passando al comparto fotografico, l’ottica principale da 50MP è affiancata da uno zoom periscopico e una lente ultra-wide. La certificazione IP69 garantisce la massima resistenza a polvere ed infiltrazioni d’acqua.

Considerando tutte queste caratteristiche, non sorprende che il Realme GT7 Pro stia andando a ruba in Cina.