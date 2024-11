Al giorno d’oggi la maggior parte delle persone in Italia, ed anche in buona parte nel mondo, dispongono di una friggitrice ad aria, ovvero un piccolo fornetto che sfrutta le correnti d’aria per accelerare la cottura, restituendo un effetto croccante che può assomigliare alla frittura, ma senza l’aggiunta di grassi. Uno dei produttori maggiormente in grado di mettere sul mercato prodotti di qualità, è sicuramente Philips, azienda che nel tempo ha acquisito sempre più accoliti in questo settore.

Il modello attualmente in promozione su Amazon è la Philips Airfryer 5000 (HD9280/90) , una friggitrice ad aria definita a tutti gli effetti XL, con una capacità di 6.2 litri (1.2 kg), perfetta per famiglie particolarmente grandi, anche composte da 4 persone. Il prodotto può collegarsi direttamente alla rete WiFi per il controllo da remoto, viene definita a tutti gli effetti 14-in-1 per la presenza di ben 14 programmi e modalità differenti, tutte selezionabili sfruttando l’area di sensibilità posta direttamente nella parte anteriore. Sono difatti presenti una serie di pulsanti a sfioramento che possono essere utilizzati per il controllo, con regolazione anche di temperatura e tempo di cottura (grazie alle due frecce a fianco del piccolo pannello), su quest’ultimo vengono visualizzate le correnti informazioni di stato.

Friggitrice ad aria Philips: arriva l’offerta su Amazon

La friggitrice ad aria di cui vi stiamo parlando nell’articolo ha un prezzo di listino che in genere è più ampio del normale, infatti di base costerebbe 149,88 euro, cifra che Amazon cerca di ridurre il più possibile, abbassandola al di sotto della soglia ideologica dei 100 euro, per così permettere al consumatore una spesa finale di soli 99,99 euro (riduzione del 33%). Se volete acquistarla vi potete collegare qui, verrà spedita gratuitamente a casa ed avrete garanzia di 2 anni.