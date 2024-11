Lambretta J Starwave: il ritorno di un'icona all'EICMA 2024

La Lambretta torna a sorprendere all’EICMA 2024 con un omaggio speciale al suo iconico modello J, lanciato per la prima volta nel 1964. Questo scooter strizza l’occhio alle nuove generazioni. Lambretta con esso propone uno stile unico e originale. Qual è la sua caratteristica principale? L’ispirazione al mondo del surf e alla beach culture. Già è evidente nel nome “Starwave” e nel dettaglio che ricorda una piccola tavola da surf. Tale elemento, montato sullo scudo, può essere personalizzato nei colori e nelle grafiche, offrendo un tocco creativo e personale.

La silhouette classica “long and low” delle Lambretta è reinterpretata con tocco moderno. Le fiancate rettangolari e la sella sottile conferiscono eleganza e praticità oltre a richiamare il vintage. La J Starwave sarà disponibile in due versioni. La J125, con motore da 9 kW (124,6 cc), e la J200, con motore da 12,5 kW (174,5 cc). Entrambe le versioni sono equipaggiate con un motore termico a 4 tempi. Questo sarà raffreddato a liquido e conforme agli standard Euro 5+. Il peso di 135 kg, il telaio tubolare e i cerchi da 12 pollici garantiscono una guida agile e sicura. Il serbatoio da 8 litri, poi, assicura una buona autonomia. Lambretta punta, dunque, a conquistare i giovani e chi cerca uno scooter pratico dal fascino intramontabile.

Lambretta Elettra: la sfida elettrica continua

Oltre alla J Starwave, Lambretta presenta il prototipo della sua scooter elettrico, la Lambretta Elettra, già introdotta nel 2023 e ancora in fase di sviluppo. Questa versione rappresenta un passo avanti nel futuro della mobilità urbana. In fase di sviluppo, rappresenta una risposta alle crescenti esigenze di mobilità sostenibile. Con una velocità massima di 110 km/h e una potenza di picco di 11 kW, offre prestazioni elevate per la città. La batteria da 4,6 kWh si ricarica completamente in circa 5 ore da una presa domestica o in soli 36 minuti fino all’80% da una colonnina pubblica. L’autonomia è un altro punto di forza. Quanto dura la batteria? L’autonomia varia dai 127 km a 40 km/h fino a 60 km a velocità costante di 80 km/h. Con queste novità, Lambretta dimostra ancora una volta la sua capacità di reinventarsi, abbracciando il passato ma guardando al futuro.