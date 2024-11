Gli eventi in cui i costruttori del settore automotive possono presentare le novità su cui lavorano sono davvero tanti. E’ il caso dell’evento annuale del brand di lusso Brabus che, per l’occasione, ha deciso di presentare il suo primo camper. Denominato Brabus Big Boy 1200, il camper è sicuramente un veicolo che non passa inosservato sia per le dimensioni che per il lusso. Il costo? Circa 1,5 milioni di dollari.

Quello presentato Brabus nelle scorse ore non è il classico camper che siamo abituati a vedere su strada. Rappresenta, infatti, un’unione di comfort e prestazioni di tutto rispetto. Scopriamo insieme tutti i dettagli che contraddistinguono il primo camper di lusso dell’azienda tedesca.

Brabus presenta il suo primo camper di lusso

Il camper Brabus Big Boy 1200 si contraddistingue grazie ad una lunghezza di 12 metri e un’area a disposizione per abitare pari a ben 30 metri quadrati. Un vero e proprio mezzo in grado di combinare comfort a prestazioni eccellenti.

Non a caso, il costruttore ha deciso di portare sul mercato un mezzo adeguato a tutti coloro che sono alla ricerca di un camper spazioso e confortevole. Con tale obiettivo, è stata implementato un sistema di estensioni laterali elettriche. Sistema che, nel momento in cui viene attivato, consente di avere a disposizione una zona notta e un salotto con dimensioni che arrivano fino a 4,50 metri.

A garantire prestazioni ottimali, la presenza di un motore turbodiesel sei cilindri da 12,8 litri in grado di erogare 530 CV di potenza e 2.600 Nm di coppia. Un’adeguata sicurezza viene inoltre assicurata grazie ad un telaio a tre assi con doppi pneumatici ed una velocità massima autolimitata a 90 km/h. Non manca poi un eccellente sistema di telecamere che consente al conducente di avere una visuale ottimale durante le manovre e durante la guida.

Tantissimi i comfort a bordo. Il camper dispone di un letto matrimoniale elettrico da 160 cm, cucina di lusso con piano cottura a induzione, forno, lavastoviglie e frigorifero con freezer.