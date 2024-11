Se siete in cerca di un nuovo paio di cuffie ad alte prestazioni alla lista delle opzioni d’ora in poi potrete aggiungere due nuove soluzioni rilasciate ufficialmente da JVC, la quale ha annunciato le sue nuove cuffie wireless HA-S95N e HA-S75N costruite per garantire comfort e prestazioni elevate grazie alle nuove e ultime tecnologie di cancellazione attiva del rumore, pezzo forte è il peso che ammonta rispettivamente a 195 e 183 grammi.

Caratteristiche

HA-S75N

Le cuffie HA-S75N sono basate su un design estremamente leggero con cuscinetti studiati per offrire un’aderenza perfetta alla forma della testa e delle orecchie di qualsiasi variante anatomica, riducendo al minimo l’affaticamento e il peso grazie ad una trama esterna a nido d’ape, i driver dinamici sono da 36mm e godono di tecnologie di equalizzazione in tre modalità: Clear, Flat e Bass, regolabili tramite l’app JVC,

La modalità di cancellazione del rumore attivo ha due modalità, Suono Ambientale e la Wind Cut, la prima consente di mantenere consapevolezza dell’ambiente circostante mentre la seconda consente la rimozione dei rumori di fondo, per quanto riguarda l’autonomia, la batteria capiente offre la bellezza di 50 ore di ascolto in bluetooth che scendo a 35 in caso di ANC attiva.

HA-S95N

Le cuffie HA-S95N includono le stesse identiche caratteristiche delle precedenti ma aggiungono un audio ancora più potente abbinato ad una connessione multipunto e un microfono integrato i quali garantiscono poi lunghe sessioni di utilizzo con una voce cristallina, in più il seguente modello offre una cancellazione del rumore ibrida avanzata con due microfoni integrati.

Per quanto riguarda il prezzo di listino dei due modelli, il primo parte da 89,99 euro mentre il secondo parte da 129,99 euro.

Sicuramente si tratta di due prodotti di livello molto elevato che sono dedicati ad una fascia ristretta di utenti, il prezzo però è giustificato da caratteristiche tecniche decisamente di livello.