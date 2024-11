Sennheiser è uno dei marchi più conosciuti ed apprezzati nel mondo, almeno per quanto riguarda il settore audio, capace negli anni di conquistare milioni di consumatori con prodotti di altissima qualità e di livello decisamente superiore. In questi giorni Amazon ha deciso di fare un regalo agli utenti, mettendo a disposizione uno sconto mai visto prima d’ora, applicato direttamente sulle cuffie over-ear Sennheiser HD450BT.

Il modello di cui vi parliamo oggi risulta essere compatibile con qualsiasi sistema operativo in commercio, il collegamento avviene direttamente tramite il bluetooth di ultima generazione, cosicché si possano fruire delle singole funzioni a prescindere dal device di cui si è in possesso. Essendo una variante di livello superiore, è presente anche la cancellazione attiva del rumore, chiamata comunemente ANC, così da potersi isolare perfettamente dall’ambiente circostante, senza temere che vi siano infiltrazioni di vario genere.

Cuffie bluetooth Sennheiser in super offerta Amazon

Gli utenti che vogliono oggi acquistare le cuffie Sennheiser HD 450BT devono sapere che il suo prezzo di base di listino sarebbe di 199 euro, una cifra molto elevata, ma che allo stesso rispecchia perfettamente la qualità intrinseca del prodotto stesso. Nell’ultimo periodo il prezzo mediano era stato di 132,87 euro, sempre su Amazon, cifra che l’azienda americana ha deciso di scontare ulteriormente del 16%, fino ad arrivare ad un valore finale di soli 111,73 euro. Effettuate l’ordine a questo link.

Essendo un prodotto utilizzabile con connettività bluetooth, è da sapere essere presente nella parte interna una batteria non removibile, componente che, dati alla mano, permette di godere di una autonomia complessiva di circa 30 ore, con supporto alla ricarica rapida USB-C. Sulla superficie si possono trovare pulsanti fisici, sia per la regolazione della modalità ANC, ma anche per accedere rapidamente all’assistente virtuale.