Cambio ai vertici di Hyundai Europa: Xavier Martinet è il nuovo CEO

A partire dal 1 gennaio 2025, Xavier Martinet guiderà Hyundai Motor Europe. Martinet assumerà il ruolo di Presidente e CEO dopo il ritiro di Michael Cole, previsto per la fine di dicembre. Non si tratta del suo primo “rodeo”, Martinet porta con sé oltre 27 anni di esperienza nel settore automobilistico. Nel tempo ha ricoperto diverse posizioni strategiche di rilievo in Europa e negli Stati Uniti, creando un curriculum di tutto rispetto. Il nuovo CEO ha lavorato in Renault, passando da incarichi iniziali come Sales & Marketing Assistant fino a ruoli di alto livello, tra cui Senior Vice President per Dacia.

Che cosa cambierà per Hyundai in Europa con Martinet alla guida? Il novello Presidente ha dichiarato di essere entusiasta di entrare in un’azienda così innovativa. Ha promesso poi di rafforzare la crescita sostenibile e migliorare la soddisfazione dei clienti. In particolare, intende collaborare con concessionari e partner importatori. Il suo arrivo è visto positivamente anche da Jose Munoz, Presidente di Hyundai Motor Company, che ha lodato la sua esperienza europea e la sua leadership.

Una carriera dedicata alla crescita di Hyundai in Europa

Michael Cole ha ricoperto il ruolo di Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe dal luglio 2020. Prima di questo, aveva lavorato in Kia, come Presidente di Kia America e in altre posizioni dirigenziali in Europa. Durante il suo mandato, Cole ha svolto un ruolo cruciale nel rafforzare la presenza di Hyundai in Europa. Ha lavorato per anni duramente per rendere l’azienda un leader nelle soluzioni di mobilità. Quali sfide attende Hyundai senza Cole alla guida? Vedremo. Cole ha espresso gratitudine per il suo tempo in azienda, ma ora si godrà il suo pensionamento. Ha lavorato in Hyundai con orgoglio, fiero di aver fatto parte di una delle aziende più avanzate del settore automobilistico. Dopo oltre 40 anni di carriera, Cole ha deciso di ritirarsi per dedicarsi alla sua famiglia in Inghilterra. Cole ha fiducia nel team europeo e nel futuro del marchio e spera che la crescita di Hyundai prosegua senza interruzioni, guidata da Martinet e dal suo team.