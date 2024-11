Il mese di novembre inizia con una proposta assolutamente vantaggiosa per chi desidera risparmiare sul telefono e cambiare operatore. PosteMobile ha infatti lanciato l’offerta Promo Creami EXTRA WOW 20. Ovvero una tariffa pensata per i nuovi clienti che effettuano la portabilità del numero entro il 7 novembre. Con un costo mensile di soli 4,99€, questo piano offre un pacchetto completo. Ideale per chi ha bisogno di un alto volume di dati e vuole mantenere le spese sotto controllo.

PosteMobile: opzioni aggiuntive, 5G e traffico extra per una flessibilità su misura

L’offerta include 200GB di traffico dati in 4G, oltre a chiamate e messaggi illimitati verso tutti i numeri nazionali. Per incentivare i nuovi clienti, PosteMobile regala anche 10GB extra per il primo mese, offrendo così ancora più dati senza costi aggiuntivi. L’attivazione richiede un pagamento unico di 10€, interamente restituito sotto forma di credito telefonico. In modo da rendere il passaggio all’ operatore ancora più conveniente. La rete su cui si appoggia PosteMobile è quella di Vodafone. La quale garantisce una velocità di download fino a 300Mbps nelle aree coperte.

Una delle particolarità di questa promozione è la possibilità di abilitare il 5G nelle aree supportate dalla rete. Con una velocità di navigazione che può raggiungere i 2Gbps. Questa soluzione, accessibile con un costo aggiuntivo di 3€ al mese, è disponibile solo per i dispositivi predisposti per il 5G e nelle zone abilitate. Si tratta, in ogni caso, come un’opzione ideale per chi sfrutta la connessione per attività che richiedono una grande banda. Come ad esempio streaming ad alta definizione, giochi online o videoconferenze.

In più, per coloro che potrebbero terminare i propri giga prima del rinnovo mensile, è possibile aggiungere l’opzione GigaExtra. Quest’ultima con un costo di soli 1,99€, offre 1GB extra, utilizzabili fino alla successiva data di rinnovo. Una trovata pensata per evitare interruzioni della connessione e mantenere attivo l’accesso al web fino alla ricarica successiva.