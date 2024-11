Realme ha finalmente annunciato l’arrivo del nuovo modello GT 7 Pro. L’annuncio è avvenuto in Cina. A tal proposito, il dispositivo sarà inizialmente disponibile solo sul mercato asiatico. Per i mercati occidentali, invece, il lancio avverrà successivamente. Comunque, atteso per il mese di novembre.

Una delle caratteristiche chiave del nuovo Realme GT 7 Pro sarà sicuramente il suo processore. Il dispositivo è stato presentato come uno dei primi ad integrate il nuovo Snapdragon 8 Elite di Qualcomm. Quest’ultimo sarà abbinato a una RAM LPDDR5X disponibile nelle opzioni da 12 e 16 GB. A questa configurazione si aggiunge una RAM virtuale espandibile fino a 12 GB.

Ulteriori specifiche del nuovo Realme GT 7 Pro

Per la memoria interna, il GT 7 Pro offre opzioni di storage avanzate di tipo UFS 4.0. Con tagli da 256 GB, 512 GB e addirittura 1 TB. Riguardo il display, si tratta di un pannello OLED Plus Samsung Eco2 da 6,78 pollici. Quest’ultimo raggiunge una luminosità massima di 6.000 nits. Inoltre, il display offre una risoluzione di 2.780×1.264 pixel. La densità è di 450 PPI. La frequenza di aggiornamento è di 120Hz. La tecnologia di dimming a 2600Hz migliora l’esperienza visiva.

Il comparto fotografico del nuovo Realme presenta per la fotocamera principale un sensore Sony IMX906 da 50 MP. Quest’ultimo ha un’apertura f/1.8, con stabilizzazione ottica. Tale sensore è affiancato da una fotocamera tele da 50 MP con zoom ottico 3X. Per quest’ultimo l’apertura è f/2.65. Inoltre, è presente un’ulteriore fotocamera ultragrandangolare da 8 MP (IMX355). È inclusa anche una modalità di scatto subacqueo. La batteria è da 6.500 mAh. Inoltre, supporta la ricarica rapida SuperVOOC a 120 W.

Il dispositivo Realme è certificato con grado IP69/68, rendendolo resistente ad acqua e polvere. Inoltre, presenta opzioni utili per il gaming. Come, ad esempio, le modalità Super Resolution e Super Frame. Per la connettività ci sono 5G Dual SIM, Bluetooth 5.4. Wi-Fi ax/be, NFC e GPS avanzato.

Il Realme GT 7 Pro sarà disponibile nelle colorazioni Mars Orange, Galaxy Grey e White. Sarà venduto in Cina a partire da 3699 yuan (circa 478 euro) per il modello da 12/256GB. Si passa a 4799yuan (620euro) per la versione con 16GB/1TB.