Le cuffie Sony WF-C510 sono tra le più amate e richieste dal pubblico, proprio per la loro capacità di mettere a disposizione alcune delle migliori specifiche del momento, ad un prezzo che generalmente non è così elevato, tanto da risultare addirittura inferiore ai 50 euro.

Nel momento in cui doveste pensare di acquistarle, dovete sapere che possono essere tranquillamente utilizzate con qualsiasi sistema operativo, questo perché il collegamento avviene direttamente tramite bluetooth di ultima generazione, e non via cavo, con piena compatibilità con la connessione multipoint, ovvero è possibile utilizzarle in contemporanea con più dispositivi, per essere sicuri ad esempio di ascoltare la musica dal computer, ed allo stesso tempo poter rispondere alle chiamate sullo smartphone (senza disconnessioni di alcun tipo).

Cuffie Sony WF-C510: che promozione su Amazon

Nessuno si sarebbe mai aspettato di pagarle così poco, le cuffiette descritte nel nostro articolo possono essere vostre con un esborso finale di soli 49 euro, approfittando della promozione Amazon che le sconta del 18% rispetto al valore originario di listino. L’ordine lo potete effettuare al seguente link.

Il prodotto, come era lecito immaginarsi, viene commercializzato con comoda custodia in plastica, di materiale abbastanza resistente e duraturo nel tempo, con una batteria ricaricabile integrata (non removibile e supporta ricarica rapida), che dati alla mano dovrebbe garantire circa 22 ore di utilizzo continuativo. La certificazione IPX4, al contrario, permette l’utilizzo sotto la pioggia, ad esempio se le volete utilizzare durante i vostri allenamenti all’aria aperta, mentre il loro essere completamente in-ear, ciò sta a significare che vanno ad insinuarsi all’interno del padiglione auricolare e del canale uditivo, ne garantisce una buona ergonomia generale. Una volta indossate, oltre che essere leggerissime, non si sposteranno di un millimetro.