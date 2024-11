Nuovo Yamaha NMAX 125: design urbano e grandiosità tech

Yamaha amplia la famiglia MAX con il NMAX 125 Model Year 2025, uno scooter pensato per chi vive e si muove in città. Ma cosa lo distingue dai suoi predecessori? Prima di tutto, il look sportivo che richiama lo stile del più noto TMAX. La sua carena aerodinamica e il parabrezza ridisegnato offrono una protezione ottimale dal vento, rendendolo perfetto per gli spostamenti quotidiani. I nuovi fari a LED a doppio proiettore e il gruppo ottico posteriore migliorano visibilità e sicurezza. Il design, però, non è solo estetico. Il comfort è stato curato nei minimi dettagli. C’è ampio spazio per le gambe, ergonomia migliorata e sospensioni pensate per assorbire bene le asperità della strada. E poi, cosa dire dello spazio? Il vano sottosella dello scooter Yamaha ospita comodamente un casco, mentre il vano anteriore, resistente alle intemperie, permette di riporre piccoli oggetti.

Motore e tecnologia al massimo per il nuovo Yamaha

Sotto il profilo tecnico, lo scooter Yamaha presenta il nuovo motore Euro 5+ da 125 cc offre 9 kW (12,2 CV) e 11,2 Nm di coppia massima. Il consumo medio è di soli 2,2 l/100 km. Un motore progettato per ridurre i consumi grazie al sistema Start & Stop, che si spegne automaticamente quando il veicolo è fermo. E la sicurezza? A garantire una frenata affidabile, l’impianto freni a disco da 230 mm su entrambe le ruote con sistema ABS integrato, mentre il controllo di trazione (TCS) evita lo slittamento della ruota posteriore.

Lo scooter Yamaha offre poi una dotazione tecnologica di tutto rispetto. Il display da 4,2 pollici mostra chiamate e notifiche grazie all’app Yamaha MyRide, mentre la presa USB-C ricarica i dispositivi in movimento. La versione Tech MAX aggiunge un sistema di navigazione Garmin gratuito e una doppia sella rivestita in similpelle nera con cuciture dorate, disponibile nelle colorazioni esclusive Ceramic Grey e Dark Magma. Con un peso di soli 132 kg e la praticità dell’accensione keyless, il nuovo NMAX 125 Yamaha offre una soluzione elegante e funzionale per la mobilità urbana. Sarà disponibile a gennaio 2025, mentre la versione Tech MAX arriverà a maggio.