L’operatore virtuale ho. Mobile ha recentemente prorogato la promozione ho. 4,99 100GB, un’offerta di telefonia mobile dal costo competitivo, che prevede minuti e SMS illimitati e 100 GB di dati su rete Vodafone 4G. La tariffa, originariamente in scadenza il 31 ottobre, è stata estesa al 4 novembre 2024, sebbene possa essere soggetta a ulteriori modifiche. A soli 4,99 euro al mese, l’offerta consente una velocità massima di 60 Mbps sia in download che in upload. Inoltre, gli utenti possono scegliere di attivare il 5G tramite l’opzione ho. Il Turbo a 1,29 euro al mese o aderendo al programma ho.+ per 1,99 euro, entrambi offrendo accesso alla rete Vodafone 5G fino a 2 Gbps.

L’offerta ho. 4,99 100GB di ho. Mobile

Lanciata il 18 ottobre 2024, l’offerta è disponibile sia online sia nei punti vendita aderenti. La sottoscrizione online richiede un contributo iniziale di 9 euro, che comprende anche il costo di una prima ricarica da 5 euro; la SIM fisica è gratuita, mentre per il formato eSIM è previsto un costo aggiuntivo di 1,99 euro. Riservata ai nuovi clienti provenienti da determinati operatori, l’offerta rappresenta una strategia “operator attack” di ho. Mobile per attirare utenti da altre compagnie nazionali.

I clienti che viaggiano nell’Unione Europea e nel Regno Unito possono utilizzare i minuti e gli SMS inclusi, ma il traffico dati in roaming è limitato a 5,30 GB mensili, in linea con le normative comunitarie. Se il traffico dati viene esaurito prima della fine del mese, la navigazione si blocca automaticamente senza costi extra, ma è possibile riattivarla tramite il servizio Riparti nell’app.

In più, ho. Mobile include gratuitamente vari servizi come l’avviso di chiamata, la consultazione del credito residuo e il trasferimento di chiamata, mentre non prevede MMS e segreteria telefonica. Tutti i servizi digitali a pagamento sono bloccati di default, come numeri premium e contenuti extra. Con una rete che si appoggia al 4G e al 5G di Vodafone, ho. Mobile è un’opzione allettante per gli utenti alla ricerca di un’offerta competitiva e trasparente, con numerose possibilità di personalizzazione, inclusa la scelta del numero telefonico, anche tramite app.