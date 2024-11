Secondo i ricercatori del Berkeley Lab, elettrificare le navi è un obiettivo realistico e, soprattutto, vantaggioso per l’ambiente. Oggi siamo abituati a sentire parlare di auto elettriche, ma pensare che anche le navi possano passare all’elettrico non è così scontato, vista la loro dimensione e il tipo di rotte che percorrono. Eppure, le navi sono responsabili di una fetta considerevole delle emissioni di gas serra — parliamo del 3% delle emissioni di trasporto negli Stati Uniti — ed è quindi essenziale trovare una soluzione per ridurre il loro impatto ambientale.

Le navi elettriche: utopia o realtà futura?

L’idea è tanto semplice quanto ambiziosa: sostituire i motori a combustione interna delle navi con sistemi a batteria. Questo però non significa che il passaggio sarà facile. Rispetto alle auto, le navi sono molto più grandi, pesanti e percorrono distanze notevolmente più lunghe, quindi elettrificarle comporta sfide tecniche e di mercato ancora maggiori. Inoltre, una nave rappresenta un investimento di capitale molto alto e ha una durata di vita molto lunga, il che rende ogni modifica un’operazione che va pianificata attentamente.

Secondo Won Young Park, ricercatore di politica energetica presso il Berkeley Lab, le rotte molto lunghe non rappresentano un problema insormontabile. Una delle soluzioni sarebbe organizzare i viaggi su più imbarcazioni elettriche, dividendo carichi e percorsi, così da evitare i problemi legati alla limitata autonomia delle batterie.

Ma come risolvere la questione delle infrastrutture di ricarica? I ricercatori hanno studiato il fabbisogno energetico delle navi e hanno scoperto che circa la metà della ricarica potrebbe essere gestita da soli venti porti negli Stati Uniti, tra cui New York-New Jersey, New Orleans e Houston. Concentrando gli investimenti su pochi porti chiave, sarebbe più facile creare un sistema di ricarica efficiente e accessibile per le navi elettriche.

Lo studio è stato supportato dalla Maritime Administration del Dipartimento dei Trasporti USA, e pone le basi per ulteriori ricerche su questo tema. Elettrificare le navi potrebbe sembrare un’idea futuristica, ma è una sfida che ora si può concretamente affrontare, a vantaggio sia dell’ambiente che della sostenibilità del settore marittimo.