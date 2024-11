I clienti Iliad con un’offerta di rete mobile o fissa hanno la possibilità di accedere ad una nuova promo. Si tratta di “Vinci il calcio“. Gli utenti hanno tempo fino al 31 marzo 2025 per parteciparvi. Si tratta di un concorso a estrazioni mensili che offre premi esclusivi per seguire il campionato italiano di calcio. Tra i premi in palio ci sono biglietti per assistere dal vivo alle partite della Serie A maschile, validi per il vincitore e un accompagnatore. E non è tutto. Il concorso mette in palio l’opportunità di volare in Arabia Saudita per assistere alla finale della Supercoppa italiana EA SPORTS FC, che si terrà a Riyadh il 6 gennaio 2025.

Iliad offre una super promo per il calcio

I vincitori dell’estrazione speciale riceveranno un pacchetto completo. Quest’ultimo include il volo di andata e ritorno da Milano a Riyadh, due notti di soggiorno in hotel e i trasferimenti necessari tra aeroporto, hotel e stadio. Oltre ai biglietti per le partite, saranno distribuiti anche articoli esclusivi firmati, tra cui maglie ufficiali delle squadre di Serie A autografate dai calciatori e palloni ufficiali del campionato firmati dagli Ambassador.

La partecipazione al concorso è riservata ai clienti Iliad che abbiano un’offerta mobile attiva con addebito automatico. Oppure una linea fissa o un abbonamento business. Sempre con l’opzione per il pagamento automatico. È importante che i partecipanti non abbiano fatture insolute al momento della partecipazione.

Oltre alle cinque estrazioni mensili, ciascuna delle quali avrà una fase di iscrizione e una di estrazione, è prevista un’estrazione speciale per i biglietti della Supercoppa italiana. Tutti coloro che si iscriveranno entro il 24 novembre concorreranno per aggiudicarsi questo premio esclusivo, con l’estrazione prevista entro il 29 novembre. Si tratta di un’opzione davvero vantaggiosa per tutti gli utenti Iliad appassionati di calcio. Un’occasione unica che dimostra l’attenzione dell’operatore alle esigenze e alle passioni dei suoi clienti.